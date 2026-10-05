Partidele și Nicușor Dan, de neclintit la consultările de azi. Analiza lui Bogdan Chirieac după propunerea USR

Imagine cu Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o radiografie a declarațiilor liderilor principalelor partide politice din România, după consultările pe care aceștia le-au avut cu Nicușor Dan pentru desemnarea unui prim-ministru.

Nicușor Dan a convocat astăzi noi consultări cu forțele politice din Parlament, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament la începutul săptămânii trecute cu numai 182 de voturi pentru.

Până la ora 16:00, principalele patru forțe politice din Parlament, PSD, AUR, PNL și USR, au ieșit de la discuțiile cu președintele, iar liderii acestora au făcut declarații de presă. În timp ce AUR și USR au anunțat ca primă opțiune propusă președintelui alegerile anticipate, PSD a precizat că i-a cerut președintelui mandatul de premier. De asemenea, Ilie Bolojan a spus că PNL va intra în Opoziție dacă PSD va primi guvernarea, însă a părut să-și fi flexibilizat discursul față de săptămânile trecute.

Consultări la Cotroceni cu Nicușor Dan și reprezentanții AUR / Foto: Agerpres

Într-o intervenție telefonică la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „nu i se pare că s-a estompat vreo linie roșie, pusă de partide sau de președinte, Alianței pentru Unirea Românilor (AUR)“.

„De asemenea, și AUR continuă să ceară în mod politicianist eliberarea lui Călin Georgescu înainte de a vota orice guvern, ca și cum cineva din politică ar putea să facă asta. Abuzul lui Călin Georgescu e făcut probabil de un magistrat #rezist, nu de cineva politic. De obicei, în România suntem obișnuiți cu comenzi politice în Justiție. Acum nu e cazul, spre cinstea Justiției“, a precizat Bogdan Chirieac.

„Nu mi se pare că se conturează o soluție, deși se spune, pe surse, că domnul Sorin Grindeanu s-a dus cu o listă de posibili candidați la funcția de premier din PSD, în frunte cu domnia sa“, a explicat analistul politic.

Bogdan Chirieac a ținut însă să evidențieze modul în care USR este preocupată doar de câștigarea alegerilor și nu de găsirea unei soluții de guvernare care să ducă la stabilizarea scenei politice din România.

„În cazul lui Ilie Bolojan, mie nu mi se pare că a renunțat la ceva, iar în privința USR, talibanismul e la maxim. Ei vor să câștige alegerile, când or fi, anticipate sau la termen. Nimic altceva! USR nu acceptă nici măcar o formulă cu premier tehnocrat și miniștri politici“, a concluzionat, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.