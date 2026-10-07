Negocierile pentru Guvernul Niculescu și prioritățile economice. Chirieac: Nu văd cum poți să ții 10 pepeni în mână

Luca Niculescu (în mijloc) / FOTO: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre șansele pe care le are Guvernul Niculescu să treacă de voturile Parlamentului, dar și despre cât de greu va fi să gestioneze problemele economice din acest moment.

Întrebat, la Realitatea Plus, cât de greu va fi pentru Luca Niculescu să strângă voturile necesare pentru constituirea Guvernului, având în vedere că PSD nu este decis dacă va vota sau nu, iar AUR a anunțat clar că nu va vota acest guvern, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

"Fără PSD și PNL n-are nicio șansă"

"Fără PSD și PNL n-are nicio șansă să strângă aceste voturi. Dar din discursul președintelui PSD, domnul Sorin Grindeanu, de ieri după-amiază am văzut o mare flexibilitate din partea partidului domniei sale pentru a vota guvernul respectiv, chiar fără să aibă miniștri a lăsat de înțeles la întrebarea: O să aveți miniștri în guvern? A spus că nu se gândește la miniștri în acest moment. Așadar, asta înseamnă că, dacă e un guvern de tehnocrați, PSD ar putea vota acest guvern.

Înțeleg de la domnul Sighiartău că și ei ar putea vota un guvern din care să nu facă parte. Și, atunci, cu siguranță, sunt voturile suficiente pentru pentru a trece Guvernul Niculescu. Sigur, condiția este ca nici USR să nu intre, să nu insiste să aibă miniștri, că nu văd sub nicio formă, indiferent cât și-ar dori domnul Sorin Grindeanu, nu văd parlamentarii PSD votând un guvern cu miniștrii USR.

Adică ei nu fac parte de guvern, dar USR-ul face parte de guvern. În felul acesta, se poate ajunge la un consens și cred că se merge spre această direcție. Să vedem însă ce ne rezervă următoarele zile, felul în care abordează problema Niculescu."

Prioritățile Guvernului Niculescu

Premierul desemnat a început să lucreze la programul de guvernare. Principalele priorităţi sunt creşterea economică şi protecţia puterii de cumpărare. Viitorul Guvern va trebui să decidă cu cât vor creşte pensiile din ianuarie.

Potrivit surselor Realitatea Plus, va fi o indexare prudentă şi sunt analizate scenarii între 3,4% şi 7%. PSD susţine că nu va accepta un buget al austerităţii, iar PNL cere respectarea indicatorilor fiscali.

"Va avea o misiune extrem de grea viitorul guvern - fie că va fi Guvernul Luca Niculescu, fie că va fi un alt guvern, având în vedere scandalul cu pensiile, cu indexarea pensiilor care n-a avut loc în ultimii 2 ani, scandalul cu salariile, pentru că și acolo este o problemă. Se va găsi ori rezolvare, va fi cât de cât ușor să ieșim din acest haos economic în care ne aflăm în aceste momente?", a mai fost întrebat Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

"Nu văd cum poți să ții 10 pepeni în mână"

"Va fi extrem de greu și va dura ani de zile. Eu personal nu știu cum se pot majora. Trebuie majorate pensiile, categoric! N-avem ce discuta. Dar nu știu cum se va face asta. Veniturile s-au micșorat, după majorările de taxe și impozite ale domnului Bolojan. Cheltuielile statului au crescut cu 24%. Asta a fost situația.

Nu văd cum poți să ții 10 pepeni în mână, ce despre asta este vorba. Salariile la stat s-au micșorat, în sensul că s-au tăiat din sporuri și avem mari dificultăți în a ne împrumuta, să fie foarte clar. N-am scăpat de examen, doar ne-au cruțat agențiile de rating, dar în februarie vin din nou, la șase luni de zile.

"Schimbarea direcției nu se face de azi pe mâine"

Ori dacă nu ne mai împrumută nimeni și va trebui să apelăm la FMI... FMI-ul este extrem de dur, e singurul care te împrumut și la cele mai mici dobânzi posibile din piață, ținând seama și de situația României. Dar n-ai cum să faci asta. Efectiv, ca într-o familie, nu ai bani pentru toate cele pe care ți le dorești. Nu știu cum poate să facă asta.

"Schimbăm direcția", cum zice PSD-ul. Păi, schimbarea direcției nu se face de azi pe mâine. Dacă distrugerea unei clădiri se poate face în două zile, în trei zile, construcția ei durează mult mai mult. Asta a făcut Ilie Bolojan. A distrus economia, a durat câteva luni s-o distrugă, dar ca să o refaci va dura ani de zile și fonduri, și investiții, și reluarea credibilității. Multe aspecte pe care nimeni nu vrea să le vadă în acest moment", a punctat analistul politic.