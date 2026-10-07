”O vom duce mai bine”. Promisiunile lui Luca Niculescu pentru români, în interviul DCNews. Este omul care duce la îndeplinire obiectivul strategic al președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan, președintele României, l-a desemnat pe Luca Niculescu în funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni din București, 5 octombrie 2026. Inquam Photos /George Călin

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic al președintelui Nicușor Dan, pentru 2026, iar premierul desemnat Luca Niculescu este omul care poate face asta, fiind cel care s-a ocupat de proces, din 2022. Ce ne aduce aderarea la OCDE a explicat Luca Niculescu, într-un interviu pentru DCNews.

România are ca obiectiv să intre anul acesta în OCDE. Președintele Nicușor Dan declara, în luna martie, că aderarea României în acest an la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este un obiectiv strategic. Procesul de aderare a României la OCDE a început în 2022, iar Luca Niculescu, astăzi desemnat premier, este secretarul de stat din cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național care l-a coordonat. În momentul desemnării sale pentru funcția de prim-ministru, președintele Nicușor Dan a declarat:

”Este un moment în care România să facă saltul”

”În ultimii patru ani, s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și, în calitatea asta, a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea o sută de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de OCDE, cred că este un moment în care România să facă saltul - economia românească și administrația românească - să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite. Noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală, secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul”.

Luca Niculescu a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu, în cadrul unui interviu DCNews, unde a explicat ce vom câștiga după ce vom fi parte din OCDE, la nivel de țară, dar și la nivel de cetățean.

”Ne vom împrumuta la dobânzi mai mici. O vom duce mai bine, vom trăi mai bine”

Întrebat de Val Vâlcu ”cum se va reflecta intrarea OCDE în societate”, Luca Niculescu a răspuns: