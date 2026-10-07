﻿ ”O vom duce mai bine”. Promisiunile lui Luca Niculescu pentru români, în interviul DCNews. Este omul care duce la îndeplinire obiectivul strategic al președintelui Nicușor Dan | DCNews
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”O vom duce mai bine”. Promisiunile lui Luca Niculescu pentru români, în interviul DCNews. Este omul care duce la îndeplinire obiectivul strategic al președintelui Nicușor Dan

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Luca Niculescu Nicușor Dan
Nicușor Dan, președintele României, l-a desemnat pe Luca Niculescu în funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni din București, 5 octombrie 2026. Inquam Photos /George Călin

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic al președintelui Nicușor Dan, pentru 2026, iar premierul desemnat Luca Niculescu este omul care poate face asta, fiind cel care s-a ocupat de proces, din 2022. Ce ne aduce aderarea la OCDE a explicat Luca Niculescu, într-un interviu pentru DCNews.

România are ca obiectiv să intre anul acesta în OCDE. Președintele Nicușor Dan declara, în luna martie, că aderarea României în acest an la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este un obiectiv strategic. Procesul de aderare a României la OCDE a început în 2022, iar Luca Niculescu, astăzi desemnat premier, este secretarul de stat din cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național care l-a coordonat. În momentul desemnării sale pentru funcția de prim-ministru, președintele Nicușor Dan a declarat:

”Este un moment în care România să facă saltul”

”În ultimii patru ani, s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și, în calitatea asta, a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea o sută de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de OCDE, cred că este un moment în care România să facă saltul - economia românească și administrația românească - să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite. Noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală, secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul”. 

Luca Niculescu a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu, în cadrul unui interviu DCNews, unde a explicat ce vom câștiga după ce vom fi parte din OCDE, la nivel de țară, dar și la nivel de cetățean. 

”Ne vom împrumuta la dobânzi mai mici. O vom duce mai bine, vom trăi mai bine”

Întrebat de Val Vâlcu ”cum se va reflecta intrarea OCDE în societate”, Luca Niculescu a răspuns: 

”În primul și-n primul rând, din toate discuțiile avute cu celelalte țări care au intrat înaintea noastră, se simte o creștere substanțială a investițiilor. Pentru mulți investitori, nu neapărat din țările europene, dar din state din afara Uniunii Europene (Statele Unite, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Coreea, Japonia), deci, pentru investitori din aceste țări, apartenența la OCDE este un criteriu esențial pentru  a decide dacă fac investiția sau nu. Vom simți o creștere a investițiilor. Vom simți și creștere a ratingului de țară. Ratingul de țară al României va crește. Ne vom împrumuta la dobânzi mai mici, atât statul cât - sperăm - și noi care avem credite. O vom duce mai bine, vom trăi mai bine. Dar mai sunt și altele. Aș spune o administrație mai bun, un stat care funcționează mai bine. OECD-ul este cel mai mare furnizor de idei și de politici publice din această lume”. 

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luca niculescu
premier desemnat
ocde
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Comentarii (7)

ma-ta ( cu cratima )   •   07 Octombrie 2026   •   14:26

Comentati acum negativ, dar cand o sa traiti imparateste, o sa plangeti dupa frumoasele vremuri de sub Blojan si al sau partid, USR.
Nu, saraci sunteti, saraci rameniti, glumeam si eu.

Nicolae Ștefan   •   07 Octombrie 2026   •   12:14

Nicu și Luca : bla , bla , bla .... , măi , măi ...

Suveranist   •   07 Octombrie 2026   •   11:09

Aaaaa nu o ducem bine pentru ca nu suntem in OECD!! Da cand o sa fim sa vedeti bunastare si preturi mici la benzina, gaze, intretinere, case si apartamente. Iar mancarea? Aproape gratis. Atat de bine o s-o ducem ca o sa traim 100 de ani si iesim la pensie la 95!

Gogu   •   07 Octombrie 2026   •   10:04

Mda … așa cum stăm liniștiți acum, așa vom sta și în continuare. Proima condiție ca să o ducem mai bine este ca serviciile (actuale sau foste, interne sau externe) să nu-și mai “planteze oameni la președinție, în guvern, ministere, primarii, firme de stat etc. A doua condiție este ca guvernul să fie făcut din oameni capabili, pricepuți, cu viziune pe termen mediu și lung care să se gândească la tineri, la oamenii cinstiti care muncesc, la pensionari, la persoanele cu dizabilități/handicap, la natalitate, la educație reală, la siguranța cetățeanului nu cum să-și umfle ei buzunarele. Alta condiție este ca lumea în general să o ducă mai bine economic, social, fără războaie și tampiti/dictatori la conducere, să gândim noi oamenii nu AI, rețelele sociale și multe alte tâmpenii, trecerile de la o tehnologie la alta să se facă natural nu forțat etc. Problema este câți dintre noi vor avea “șansa și norocul” să prindă acele zile!!!!!

dario   •   07 Octombrie 2026   •   09:52

"saraci si fericiti"?, doar saraci

Valter Cojman   •   07 Octombrie 2026   •   09:36

Doar vorbe, promisiuni desarte si nimic concret pe care sa-l simta in viata lor cei din popor.
Poporul va fii in continuare jefuit, supus auteritatii, birurilor din ce in ce mai mari si mai multe, vietii din ce in ce mai scumpe, la renuntarea la medicamente pentru o bucata de paine in plus sau la o bucata de paine in plus pentru a lua o mica parte din medicamentele de care are nevoie, etc. in timp ce cei de sus se imbogatesc si huzuresc pe spinarea poporului saracit.
In situatia actuala exista doua posibilitati si trebuie aleasa una din ele sau amandoua:
1. O revolutie reala.
2. Alegeri anticipate prezidentiale si parlamentare cu respectarea pragului de maxim 200 de parlamentari(nu 300-500) care sa huzureasca pe bani publici si mandatul presedintelui sa revina la 4 ani.
Dupa asta va trebui introduse si aplicate raspunderile prezidentiale, ministeriale, parlamentare, ale magistratilor si ale celor din administratiile publice locale si judetene.

Alex   •   07 Octombrie 2026   •   09:31

Sa stam liniștiți FMI va veni si ne vom ascunde după ei...PNL si USR au adus țara la dezastru economic

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