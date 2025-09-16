Ultimele știri
Politică
Lifestyle
Viral
Sport
Sănătate
Tehnologie
Economie
Cultură
Mai mult
▼
Facebook
YouTube
Instagram
Stiri
Diaspora
Internațional
Educație
Info utile
Justitie
Social
Stiinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Politica
Analiza Politica
Culise
Guvern
Parlament
Partide politice
Personalitati politice
Sondaje
Alegeri 2024
Alegeri Prezidențiale 2025
Lifestyle
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Viral
Sport
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Sanatate
Coronavirus
Academia de Sanatate
UMF Carol Davila
Tehnologie
IT & C
Economie
Educatie financiara
Cultura
Teatru - Dans
Film
Expozitii
Interviuri cultura
Muzica
Piata de arta
Carte
Mallcast
Politic
Monden
Social
Religie
Motivațional
Artiști și vedete
Curiozități
Tehnologie
Lifestyle
Siguranța rutieră din România
Ultimele Știri
DCNews TV
Vremea
€ 5.0695
→
|
$ 4.2820
→
|
Subcategorii în Lifestyle
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Ultimele știri
Politică
Lifestyle
Viral
Sport
Sănătate
Tehnologie
Economie
Cultură
Mallcast
Siguranța rutieră din România
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Diaspora
Internațional
Educație
Info utile
Justitie
Social
Stiinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Analiza Politica
Culise
Guvern
Parlament
Partide politice
Personalitati politice
Sondaje
Alegeri 2024
Alegeri Prezidențiale 2025
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Coronavirus
Academia de Sanatate
UMF Carol Davila
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
IT & C
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Educatie financiara
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Teatru - Dans
Film
Expozitii
Interviuri cultura
Muzica
Piata de arta
Carte
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Politic
Monden
Social
Religie
Motivațional
Artiști și vedete
Curiozități
Tehnologie
Lifestyle
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Știri din secțiunea:
Magazin
Publicat pe 16 Sep 2025
MILITARY.EU/RO - Militaria.pl intră pe piața din România
Publicat pe 30 Aug 2025
Tzancă Uraganu, declarații scandaloase. Manelistul lovește, iar România tace
Publicat pe 29 Aug 2025
Avertismentul unui expert: Nu mai puneți aceste fructe și legume în frigider!
Publicat pe 20 Aug 2025
Atenție la pepene! Când poate deveni un dușman pentru sănătate
Publicat pe 20 Aug 2025
Numele surprinzător al unui bebeluș, inspirat de inteligența artificială, a stârnit dezbatere intensă
Publicat pe 18 Aug 2025
„Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya. Ce ar trebui să mănânci pentru a trăi 100 de ani
Publicat pe 15 Aug 2025
Summit Alaska. Astrologia războiului: Cristina Demetrescu explică de ce momentul ales de Trump ar putea fi o greșeală
Publicat pe 14 Aug 2025
Oamenii de știință reușesc să „citească gândurile” cu o precizie de 74%
Publicat pe 13 Aug 2025
Nici cactuși, nici bonsai! Șase „plante-ventilator” care îți răcoresc casa și absorb căldura
Publicat pe 13 Aug 2025
Un bărbat a urmat o dietă de la ChatGPT și a ajuns la spital cu o boală din secolul al XIX-lea
Publicat pe 12 Aug 2025
Este adevărat că telefoanele mobile sunt rezistente la apă? Acești doi factori le pun în pericol
Publicat pe 12 Aug 2025
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci morcovi românești 7 zile la rând. E neașteptat ce transformări se fac în organism
Publicat pe 11 Aug 2025
Leguma tinereții fără bătrânețe: Secretul sănătății din grădină românilor. Poți arăta la 60 de ani ca la 40 cu un aliment-banal
Publicat pe 11 Aug 2025
Cele trei momente din viața femeii care o fac să îmbătrânească, potrivit Harvard. Există un antidot
Publicat pe 11 Aug 2025
Capcanele limbii: Știi cum se spune „compot de prune” în franceză?
Publicat pe 11 Aug 2025
Nu caloriile, ci acest număr ascuns din alimente îți schimbă sănătatea. Și puțini știu de el
Publicat pe 10 Aug 2025
SUA pun în vânzare niște picături pentru ochi care corectează vederea fără a fi nevoie de ochelari. Are efect 10 ore
Publicat pe 10 Aug 2025
Bill Gates dezvăluie locul de muncă care nu va fi niciodată înlocuit de inteligența artificială
Publicat pe 09 Aug 2025
Cea mai bună metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă / video
Publicat pe 09 Aug 2025
Care era micul dejun preferat al Prințesei Diana. Bucătarul ei a zis abia acum
Publicat pe 08 Aug 2025
Codin Maticiuc, mesaj emoționant despre Theo Rose: Pentru asta, am să îi fiu fan, prieten și sprijin o viață
Publicat pe 06 Aug 2025
Prezentarea perfectă începe cu aceste 5 trucuri esențiale
Publicat pe 01 Aug 2025
De ce ar trebui să înmoi nucile înainte de a le consuma. Truc foarte bun pentru digestie
Publicat pe 31 Iul 2025
Cum să alegi un șampon bun. Sfatul unui medic dermatolog pentru curățarea corectă a scalpului
Publicat pe 30 Iul 2025
Simptomele care apar dacă mergi cu o mașină electrică
Publicat pe 30 Iul 2025
Așa arată o casă la 1 euro în Italia, abia cumpărată. Imagini din interior. ”Am avut noroc din nou”
Publicat pe 29 Iul 2025
De ce femeile medic din România nu au unghiile făcute
Publicat pe 20 Iul 2025
EXCLUSIV
Thea Haimovitz: Bunica mea, la 70 de ani, avea o față ca de 40! Trucul simplu pe care îl avea. Poți să faci acasă, zilnic, durează cinci minute - video
Publicat pe 19 Iul 2025
Ce să nu faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie. Lucruri interzise, conform tradiției
Publicat pe 19 Iul 2025
Mănânci ouă prăjite? Iată ce arată un nou studiu unic la nivel mondial!
Publicat pe 05 Iul 2025
Băutura care ar hidrata mai eficient decât apa. În compoziția sa este secretul
Publicat pe 19 Iun 2025
Dacă dormi cu aerul condiționat pornit, trebuie să citești asta: Sfaturi și trucuri ca să nu ai de suferit
Publicat pe 12 Iun 2025
Motivul pentru care medicii de la Harvard recomandă să nu se folosească hârtie igienică
Publicat pe 09 Iun 2025
Cât costă o porție de urs la tavă în România. Se servește cu sos brun și garnitură la alegere
Publicat pe 07 Iun 2025
Numărul de cameră pe care ar trebui să-l eviți când ajungi la un hotel
Publicat pe 23 Mai 2025
Superaliment, aliat ideal în curele de slăbire. Această delicatesă este foarte puțin cunoscută în România
Publicat pe 23 Mai 2025
Cum să hrănești găinile pentru consum propriu: Niciodată nu le vei mai da așa ceva de acum înainte
Publicat pe 21 Mai 2025
Mănânci năut din supermarket? Truc: Cum reduci „marele pericol” din el
Publicat pe 20 Mai 2025
Ce să mănânci când ești la PMS: Alimente care te ajută să nu o iei razna
Publicat pe 17 Mai 2025
Austria a câștigat Eurovision 2025. Cine este JJ și ce spune piesa Wasted Love. Ascultă piesa AICI
Publicat pe 17 Mai 2025
Telefonul transparent care a înnebunit TikTok! „Ce mai e și ăsta?!” / video
Publicat pe 15 Mai 2025
De ce sunt pisicile portocalii unice
Publicat pe 05 Mai 2025
Cum să slăbești mâncând pâine. Trucuri pentru o siluetă de invidiat
Publicat pe 05 Mai 2025
Ai acest obicei la baie? Risc de hemoroizi cu 46% mai mare
Publicat pe 04 Mai 2025
De ce un diamant albastru excepțional a fost restras de la o licitație a casei Christie’s Geneva
Publicat pe 27 Apr 2025
Fructul puțin cunoscut în România care înlocuiește zahărul și este bogat în antioxidanți
Publicat pe 25 Apr 2025
Un cardiolog dezvăluie trucul infailibil pentru a adormi în mai puțin de un minut: „Ești gata să dormi ca un bebeluș?”
Publicat pe 25 Apr 2025
Băutura longevității pe care Julianne Moore o consumă zilnic pentru a se menține tânără și plină de vitalitate la 64 de ani
Publicat pe 23 Apr 2025
Cele mai frecvente capcane în slăbit: „Mănânc puțin, dar nu slăbesc”. De fapt... te îngrozești dacă începi să numeri caloriile! Iată alimentele care te păcălesc!
Publicat pe 23 Apr 2025
Apocalipsa astrală de la alegerile prezidențiale 2025. Astrologul Cristina Demetrescu: Sper să nu fie cazul. Dar va trebui să ne urcăm într-o barcă, chiar dacă nu era ce speram
1
2
3
4
5
6
7
din 589
›
»
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 18 minute
SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari
Publicat acum 4 ore si 10 minute
Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat acum 18 ore si 12 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
de
Roxana Neagu
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
de
Val Vâlcu
Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui
de
Val Vâlcu
vezi arhiva de editoriale
x close