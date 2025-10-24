€ 5.0835
Data publicării: 18:28 24 Oct 2025

EXCLUSIV Ora de iarnă lovește iar! Merită să mai schimbăm ora în 2025? Susții sau respingi acest sistem?
Autor: Anca Murgoci

se schimba ora de vara - trecem a ora de iarna pexels-huy-phan-316220-34375920 pexels-huy-phan-316220-3437
 

Se schimbă ora.

România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 - 26 octombrie 2025, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 devine 03:00.

Trecerea la ora de iarnă readuce însă în discuție utilitatea acestei schimbări de fus orar, criticată anual de numeroși cetățeni, dar și de specialiști.

Critici: „Este o imbecilitate. Vara câștigi, iarna nu”


„Chiar e o imbecilitate cu ora de iarnă. Ar trebui nu să bagi ora de iarnă, ci să o scoți. Vara câștigi o oră de lumină. Ajungi pe lumină acasă, dar iarna nu pierzi nimic. Oricum pleci pe întuneric, ajungi pe întuneric. De ce să mai zăpăcești oamenii?”, este una dintre opiniile exprimate public în contextul schimbării orei.

Criticii argumentează că iarna, oricum lumina naturală este limitată, iar mutarea ceasului cu o oră înapoi nu aduce beneficii reale.

„De ce n-ar putea cineva să se trezească dimineața cu o oră mai devreme, când e întuneric afară? Se duce la serviciu pe întuneric. Se întoarce pe întuneric. Faptul că muți cu o oră nu te ajută iarna. În majoritatea țărilor nordice e întuneric oricum de la 15.00 și se luminează după 08.00”, se mai arată în aceeași argumentație.

Efecte asupra oamenilor și serviciilor


Schimbarea poate provoca perturbări în programul zilnic. Afectează somnul și ritmul biologic al oamenilor. De asemenea, sunt necesare ajustări în orarele trenurilor și mijloacelor de transport.

Unii oameni spun că se simt obosiți. Schimbarea orei te scoate din ritm. Te-ai obișnuit astfel, te culci, de exemplu, la 22.00-23.00. Dacă 23.00 e 23.00, de ce să mai deranjăm oamenii?

Ora de vară, preferată de mulți


Mulți spun însă că ora de vară este avantajoasă, deoarece oferă mai multă lumină seara.

Multora le convine ora de vară, vara prind o oră în plus de lumină seara când se întorc de la birou. Ar trebui poate să o lase așa. Vara e câștigul, iarna nu e neapărat o pierdere.

Trecerea la ora de iarnă marchează revenirea la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Aceasta se aplică începând cu ultima duminică din octombrie și rămâne valabilă până la revenirea la ora de vară, la finalul lunii martie.

În Uniunea Europeană există discuții vechi despre renunțarea la schimbările semestriale, dar până acum nu s-au implementat acțiuni concrete.

Dumneavoastră ce preferați?

