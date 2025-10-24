Reduceri de până la 50% prin factura la PPC. Discounturi mari la Samsung, Cărturești, LC Waikiki și multe alte branduri

PPC myRewards, accesibil atât prin versiunea mobilă a aplicației myPPC, cât și în varianta web, este primul astfel de program lansat de un furnizor de energie din România.

Clienții PPC Energie au acces într-o primă fază, până la finalul lunii noiembrie, la ofertele a peste 20 de comercianți din diverse categorii: electrocasnice & tehnologie, beauty, fashion, cadouri, casă și grădină, cultură & timp liber, dezvoltare personală, sănătate, travel.

Astfel, clienții PPC Energie pot activa oferte promoționale, câteva dintre ele fiind disponibile exclusiv prin PPC myRewards, ale brandurilor: Samsung, Hilio, Cărturești, LC Waikiki, Agrii, Tuju, Fashion Boutique, Watchshop, Gunnar, DCR Adventures, Nuria, Educație financiară pentru copii, Youka Beauty, Bottega Verde, Join Up!, Cum mancam, DY Nutrition, Telerenta, Daily Flowers, Complice, 18 Gym, Finday. Lista de oferte disponibile va fi actualizată constant.

Detalii am aflat de la Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un interviu la DC News, DC News TV și DC Business.

„PPC MyRewards reprezintă o premieră pe piața energiei din România, PPC fiind primul furnizor care oferă un astfel de program de fidelitate clienților noștri. Este un program prin care ne recompensăm loialitatea clienților noștri și, în același timp, le oferim beneficii concrete.

Programul se adresează oricărui client PPC, nu există nicio limită, nicio barieră de intrare. Tot ce trebuie să facă clienții noștri este să acceseze aplicația MyPPC, să apese pe butonul MyRewards, să dea accept la termeni și condiții, după care ajung în această secțiune unde găsesc ofertele noastre din portofoliu”, a zis Ionuț Polexe.

Și dacă nu am aplicația?

„Dacă nu aveți aplicația, de pe calculator puteți să intrați pe pagina noastră de internet, ppcenergy.ro, și acolo aveți secțiunea MyRewards unde veți găsi exact aceleași oferte.

Vă încurajez însă să aveți aplicația la îndemână pentru că este o modalitate foarte facilă prin care puteți să accesați programul MyRewards, puteți să trimiteți indexul, puteți să aveți factura oricând la îndemână, să accesați diverse oferte și, în plus, în aplicație avem întotdeauna promoții pe care le promovăm și le trimitem. Facem acest lucru, evident, și pentru clienții care nu au aplicația, clienții care ne lasă adresa de e-mail atunci când semnează contractul cu noi sau când vin să-și actualizeze datele, și trimitem astfel de oferte și pe e-mail”, a zis Ionuț Polexe.

Și dacă sunt o bunică și nu prea mă descurc cu internetul. Pot să vă sun să îmi explicați pas cu pas ce trebuie să fac, unde trebuie să intru?

„Sigur că da. În call center, colegii noștri pot oricând să vă ofere aceste informații. Avem magazine în 80 de orașe din întreaga țară, deci dacă aveți un magazin în apropiere și vă simțiți mai confortabilă, puteți să mergeți la magazin. Avem colegi care fac vizite în teren și pot ei să vă viziteze pe dumneavoastră. Avem colegi în echipa de telesales care sună proactiv clienții în funcție de ofertele care credem noi că li se potrivesc anumitor clienți, deci comunicarea între noi și clienții noștri este foarte facilă”, ne-a spus Ionuț Polexe.

Exemple de tipuri de beneficii concrete

„În MyRewards avem beneficii care acoperă o gamă foarte largă de domenii, de la tehnologie până la sport și lifestyle. Și, de exemplu, în zona de tehnologie îi avem pe partenerii de la Samsung, care ne oferă o reducere de până la 30% la anumite produse din gamă. Îi avem pe partenerii de la Hilio, care ne oferă un discount de până la 50% la tot ce înseamnă produsele de dezvoltare personală. Îi avem pe partenerii de la LC Waikiki, care oferă discounturi la zona de îmbrăcăminte pe care ei o comercializează. Avem discounturi la săli de sport. Avem discounturi la servicii care oferă, de exemplu, experiențe personalizate. Este o lume întreagă pe care clienții noștri o pot descoperi. În acest moment avem 24 de parteneri care ne oferă astfel de reduceri. Partenerii noștri își vor actualiza mereu ofertele astfel încât să avem întotdeauna ceva nou la dispoziție și lucrăm, de asemenea, să introducem mereu parteneri noi în sistem”, ne-a mai spus Ionuț Polexe.

Cea mai mare reducere ar fi 50%

„În acest moment, da, este 50%. Media reducerilor, dacă este să ne uităm la toate reducerile de până acum, se situează între 16 și 20%. Pentru fiecare ofertă în parte există acest detaliu al valabilității, pentru că, în funcție de disponibilitatea ofertelor la furnizori, unele dintre ele pot să fie valabile o lună, două, altele trei, patru luni. Deci în aplicație găsim pentru fiecare ofertă disponibilitatea ei”, a zis Ionuț Polexe la DC News și DC Business.

De ce ar apela, de exemplu, o bunică la PPC MyRewards



„Simplu, ca să înțeleagă absolut toată lumea: PPC MyRewards, explicat pentru bunica dumneavoastră, este un mod foarte ușor și util prin care, de exemplu, ea poate să vă facă un cadou de ziua dumneavoastră. Poate bunica nu vă mai știe exact gusturile actuale – vă știe din copilărie, dar între timp, evident, ați evoluat.

Acolo, bunica găsește o gamă foarte largă de oferte. Iar ofertele devin efectiv angajante atunci când folosiți codul de reducere pe site-ul partenerului. Și bunica poate să vină să spună: „Draga mea nepoată, uite un cod de reducere de 30% la Samsung” sau „Uite un cod de reducere de 50% la firma aceasta care oferă – cum îi ziceți voi acum – training-uri moderne”. Astfel, bunica scapă de grija cadoului, iar pentru tine este un dar util.

Practic, vorbim despre avantaje concrete și despre utilitatea lor.

Deci nu este vorba doar despre electrocasnice. Îmbrăcăminte, încălțăminte, servicii de dezvoltare personală, ședințe de consultanță psihologică, experiențe cadou, florării, săli de sport, obiecte pentru casă, produse pentru grădinărit, chiar și oferte legate de călătorii.

Gama furnizorilor acoperă aproape tot ceea ce un client și-ar putea dori, în limite rezonabile”, a mai zis Ionuț Polexe.

