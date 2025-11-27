€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Economie Galați: Proiect major de infrastructură rutieră de peste 111 mlioane de lei
Data publicării: 15:10 27 Noi 2025

Galați: Proiect major de infrastructură rutieră de peste 111 mlioane de lei
Autor: Crişan Andreescu

Fotea Foto: Facebook Costel Fotea
 

Am semnat contractul de finanțare, în valoare de peste 111 milioane de lei, prin Programul Regional Sud-Est, pentru unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură rutieră din județul Galați, a anunțat, joi, Costel Fotea.

"Contractul vizează reabilitarea și modernizarea tronsonului functional E581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ241G, pe un traseu  de 16 kilometri, între Berheci - Gohor - Corcioveni - Brăhășești", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ Galați.

"Proiectul este esențial pentru cei 14.000 de locuitori din aceste localități, unde transportul rutier reprezintă singura soluție de deplasare. Modernizarea acestor drumuri va sprijini dezvoltarea economică și socială a unei zone mai izolate, dar cu potențial ridicat de creștere. Vor fi mai multe locuri de muncă, iar județul Galați va fi mai atractiv pentru mediul de afaceri.

Este o investiție care va îmbunătăți semnificativ conectivitatea nordului județului Galați cu Tecuciul, dar și cu drumul european  E581, cu deschidere atât spre E85/ Autostrada Moldovei, cât și spre punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova, de la Albița (județul Vaslui).

Proiectul include lărgirea și modernizarea platformei drumului la 8 metri (6 metri, partea carosabilă), reabilitarea a 3 poduri, 45 de podețe, 200 de accese carosabile, sunt prevăzute și sisteme de colectare a apelor pluviale, precum și 21 de stații de transport public.

 De asemenea, pe acest tronson de drum - ce va ajunge conform estimărilor la un trafic de 1,5 milioane de persoane/an - sunt prevăzute și dotări moderne pentru siguranța rutieră: treceri de pietoni cu led, matcaje rezonatoare , elemente reflectorizante etc.
Investim pentru drumuri moderne, pentru comunități puternice și prospere", anunțat Costel Fotea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Steaua Roșie Belgrad - FCSB, meci crucial pentru echipa lui Becali în Europa League - Live score / Rezultat final
Publicat acum 12 minute
Reacția lui Vladimir Putin la planul de pace al lui Donald Trump: "A existat doar un set de întrebări"
Publicat acum 50 minute
Moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia, vindecătare a orbirii, aduse în premieră la București. Când și unde se pot închina credincioșii
Publicat acum 56 minute
Mama care şi-a înjunghiat fetiţa în somn, arestată preventiv pentru tentativă de omor
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Planul roșu, activat: Mai mulți pacienți au fost evacuați
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 49 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat acum 19 ore si 29 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 22 ore si 48 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 20 ore si 6 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close