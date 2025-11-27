Galați: Proiect major de infrastructură rutieră de peste 111 mlioane de lei

"Contractul vizează reabilitarea și modernizarea tronsonului functional E581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ241G, pe un traseu de 16 kilometri, între Berheci - Gohor - Corcioveni - Brăhășești", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ Galați.

"Proiectul este esențial pentru cei 14.000 de locuitori din aceste localități, unde transportul rutier reprezintă singura soluție de deplasare. Modernizarea acestor drumuri va sprijini dezvoltarea economică și socială a unei zone mai izolate, dar cu potențial ridicat de creștere. Vor fi mai multe locuri de muncă, iar județul Galați va fi mai atractiv pentru mediul de afaceri.

Este o investiție care va îmbunătăți semnificativ conectivitatea nordului județului Galați cu Tecuciul, dar și cu drumul european E581, cu deschidere atât spre E85/ Autostrada Moldovei, cât și spre punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova, de la Albița (județul Vaslui).

Proiectul include lărgirea și modernizarea platformei drumului la 8 metri (6 metri, partea carosabilă), reabilitarea a 3 poduri, 45 de podețe, 200 de accese carosabile, sunt prevăzute și sisteme de colectare a apelor pluviale, precum și 21 de stații de transport public.

De asemenea, pe acest tronson de drum - ce va ajunge conform estimărilor la un trafic de 1,5 milioane de persoane/an - sunt prevăzute și dotări moderne pentru siguranța rutieră: treceri de pietoni cu led, matcaje rezonatoare , elemente reflectorizante etc.

Investim pentru drumuri moderne, pentru comunități puternice și prospere", anunțat Costel Fotea.