DCNews Economie A demisionat directorul TAROM
Data publicării: 16:57 24 Dec 2025

A demisionat directorul TAROM
Autor: Roxana Neagu

tarom demisie director Foto: Agerpres/TAROM
 

Directorul TAROM a demisionat din conducerea companiei.

Costin Iordache şi-a depus mandatul din conducerea TAROM în 19 decembrie 2025, din motive personale, dar va rămâne în funcţie până la data de 15 ianuarie 2026, perioadă în care Consiliul de Administraţie al TAROM va numi un director general interimar.

”La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experienţă de peste 18 ani în companii de renume naţional şi internaţional. Conducând o echipă de profesionişti proveniţi din mediul privat a reuşit să obţină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor şi intrarea companiei pe profit” transmite TAROM, conform Agerpres. 

Costin Iordache va rămâne în funcţie până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administraţie al TAROM va identifica şi numi un director general interimar. 

TAROM, cu o istorie care începe în 1954, are, astăzi, 15 aeronave

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 15 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

tarom
demisieî
director
