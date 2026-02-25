Studenții Universității Titu Maiorescu învață cum se construiește un business sustenabil de la zero

Întâlnirea, susținută de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, a fost dedicată dezvoltării unui business sustenabil și înțelegerii mecanismelor reale din spatele unei afaceri de succes.

Tema centrală a fost analiza completă a unei afaceri prin metoda SWOT - identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care pot influența evoluția unui proiect antreprenorial.

Studenții au învățat:

cum să își definească avantajele competitive și resursele interne

cum să recunoască vulnerabilitățile unui business încă din faza de planificare

cum să analizeze piața și oportunitățile reale de creștere

cum să anticipeze riscurile și amenințările externe

Discuțiile au fost interactive, cu exemple concrete din mediul de afaceri actual, punând accent pe gândire strategică, adaptabilitate și luarea deciziilor informate. O întâlnire valoroasă pentru viitorii antreprenori, care au făcut un pas important spre înțelegerea mecanismelor reale din spatele unui business de succes.

