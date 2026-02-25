Studenții Universității Titu Maiorescu învață cum se construiește un business sustenabil de la zero

La Universitatea Titu Maiorescu a avut loc astăzi o sesiune aplicată de formare antreprenorială.
Întâlnirea, susținută de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, a fost dedicată dezvoltării unui business sustenabil și înțelegerii mecanismelor reale din spatele unei afaceri de succes.
Tema centrală a fost analiza completă a unei afaceri prin metoda SWOT - identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care pot influența evoluția unui proiect antreprenorial.
Studenții au învățat:
Discuțiile au fost interactive, cu exemple concrete din mediul de afaceri actual, punând accent pe gândire strategică, adaptabilitate și luarea deciziilor informate. O întâlnire valoroasă pentru viitorii antreprenori, care au făcut un pas important spre înțelegerea mecanismelor reale din spatele unui business de succes.
de Anca Murgoci