Studenții Universității Titu Maiorescu învață cum se construiește un business sustenabil de la zero
Data actualizării: 19:03 25 Feb 2026 | Data publicării: 18:42 25 Feb 2026

Studenții Universității Titu Maiorescu învață cum se construiește un business sustenabil de la zero
Autor: Editor Team

Studenții Universității Titu Maiorescu învață cum se construiește un business sustenabil de la zero Studenții Universității Titu Maiorescu învață cum se construiește un business sustenabil de la zero

La Universitatea Titu Maiorescu a avut loc astăzi o sesiune aplicată de formare antreprenorială.

Întâlnirea, susținută de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, a fost dedicată dezvoltării unui business sustenabil și înțelegerii mecanismelor reale din spatele unei afaceri de succes.

Tema centrală a fost analiza completă a unei afaceri prin metoda SWOT - identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care pot influența evoluția unui proiect antreprenorial.

Studenții au învățat:

  • cum să își definească avantajele competitive și resursele interne
  • cum să recunoască vulnerabilitățile unui business încă din faza de planificare
  • cum să analizeze piața și oportunitățile reale de creștere
  • cum să anticipeze riscurile și amenințările externe

Discuțiile au fost interactive, cu exemple concrete din mediul de afaceri actual, punând accent pe gândire strategică, adaptabilitate și luarea deciziilor informate. O întâlnire valoroasă pentru viitorii antreprenori, care au făcut un pas important spre înțelegerea mecanismelor reale din spatele unui business de succes.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

