€ 5.0941
|
$ 4.3046
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
DCNews COMPAS Compas: Studenții au lucrat aplicat pe dezvoltarea comunicării strategice, adaptabilității, rezilienței emoționale, gândirii critice și persuasiunii etice
Data actualizării: 08:53 19 Feb 2026 | Data publicării: 21:51 17 Feb 2026

Compas: Studenții au lucrat aplicat pe dezvoltarea comunicării strategice, adaptabilității, rezilienței emoționale, gândirii critice și persuasiunii etice
Autor: Editor Team

compas compas

Pe 17 februarie 2026, Gabriel Nuță-Stoica, Responsabil coaching studenți, și Prof. univ. dr. Sorin Ivan, Responsabil coaching studenți, s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o sesiune dedicată tranziției de la mediul academic la cel profesional.

Întâlnirea a avut ca scop oferirea unei „busole” clare pentru momentul în care studenții fac pasul către piața muncii, un spațiu unde nu este suficient să ai cunoștințe, ci trebuie să știi să le structurezi, să le comunici și să le susții cu încredere.


Discuțiile au vizat transformarea modului în care viitorii absolvenți își procesează ideile și se prezintă în contexte profesionale, trecând de la o atitudine pasivă la o prezență de lider, capabilă să inspire, să convingă și să gestioneze constructiv provocările de la locul de muncă.


Pe parcursul sesiunii, studenții au lucrat aplicat pe dezvoltarea comunicării strategice, adaptabilității, rezilienței emoționale, gândirii critice și persuasiunii etice. Accentul a fost pus pe aplicabilitate și pe conștientizarea propriilor puncte forte și a ariilor de dezvoltare.


A fost o întâlnire despre claritate, asumare și pregătirea reală pentru viața profesională, un pas concret spre formarea unor absolvenți care nu doar execută, ci pot conduce și inspira.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz
Publicat acum 34 minute
Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara
Publicat acum 46 minute
Greva care blochează toate examenele în 2026. Cât rezistă profesorii fără salariu? Miza reală a protestului
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru masacrele din al Doilea Război Mondial
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Se schimbă regimul închirierilor în scop turistic la particulari
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close