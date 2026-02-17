Compas: Studenții au lucrat aplicat pe dezvoltarea comunicării strategice, adaptabilității, rezilienței emoționale, gândirii critice și persuasiunii etice

Întâlnirea a avut ca scop oferirea unei „busole” clare pentru momentul în care studenții fac pasul către piața muncii, un spațiu unde nu este suficient să ai cunoștințe, ci trebuie să știi să le structurezi, să le comunici și să le susții cu încredere.



Discuțiile au vizat transformarea modului în care viitorii absolvenți își procesează ideile și se prezintă în contexte profesionale, trecând de la o atitudine pasivă la o prezență de lider, capabilă să inspire, să convingă și să gestioneze constructiv provocările de la locul de muncă.



Pe parcursul sesiunii, studenții au lucrat aplicat pe dezvoltarea comunicării strategice, adaptabilității, rezilienței emoționale, gândirii critice și persuasiunii etice. Accentul a fost pus pe aplicabilitate și pe conștientizarea propriilor puncte forte și a ariilor de dezvoltare.



A fost o întâlnire despre claritate, asumare și pregătirea reală pentru viața profesională, un pas concret spre formarea unor absolvenți care nu doar execută, ci pot conduce și inspira.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"