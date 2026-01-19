COMPAS: „Comunicarea, primul pas spre succes”. Colegii noștri au fost prezenți la Universitatea Titu Maiorescu

În perioada 9-10 decembrie 2025 și 16-17 decembrie 2025, colegii noștri au fost prezenți la Universitatea Titu Maiorescu, în cadrul proiectului „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, unde au desfășurat activități dedicate informării și implicării grupului țintă.



Aceștia au asigurat diseminarea informațiilor despre proiect către studenți, oferindu-le detalii relevante privind obiectivele, beneficiile și oportunitățile de participare.



În cadrul activităților, au fost verificate dosarele de candidatură depuse de persoanele interesate de participare.



Prin aceste demersuri, proiectul „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” contribuie la facilitarea accesului studenților la experiențe de practică și la consolidarea legăturii dintre mediul academic și cel profesional.



Proiect “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, Cod SMIS 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027



Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/