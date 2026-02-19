Antreprenoriat și energie verde - teme actuale pentru studenții Universității „Titu Maiorescu”

Printre temele discutate:



- Ce este energia verde

- Surse de energie verde

- Avantajele energiei verzi pentru economie și afaceri

- Cum poate un antreprenor mic să se protejeze de șocuri geopolitice



Cursul a fost unul interactiv, cu dezbateri și întrebări aplicate:



Câți dintre participanți își doresc să devină antreprenori și în ce domenii ar investi?



Care a fost evenimentul cu cel mai mare impact economic din ultimii ani? (Pandemia, războiul din Ucraina etc.)



Discuțiile au pus accent pe adaptabilitate, gândire strategică și capacitatea de a identifica oportunități chiar și în contexte economice dificile.

Un pas important spre formarea unei generații de antreprenori informați, conectați la realitățile economice și pregătiți pentru provocările viitorului.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



