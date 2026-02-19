€ 5.0974
|
$ 4.3327
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
DCNews COMPAS Antreprenoriat și energie verde - teme actuale pentru studenții Universității „Titu Maiorescu”
Data actualizării: 14:03 20 Feb 2026 | Data publicării: 19:03 19 Feb 2026

Antreprenoriat și energie verde - teme actuale pentru studenții Universității „Titu Maiorescu”
Autor: Editor Team

compas Compas

Studenții au participat la un curs susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, în care au abordat subiecte esențiale pentru viitorii antreprenori.

Printre temele discutate:


- Ce este energia verde

- Surse de energie verde

- Avantajele energiei verzi pentru economie și afaceri

- Cum poate un antreprenor mic să se protejeze de șocuri geopolitice


Cursul a fost unul interactiv, cu dezbateri și întrebări aplicate:


Câți dintre participanți își doresc să devină antreprenori și în ce domenii ar investi?


Care a fost evenimentul cu cel mai mare impact economic din ultimii ani? (Pandemia, războiul din Ucraina etc.)


Discuțiile au pus accent pe adaptabilitate, gândire strategică și capacitatea de a identifica oportunități chiar și în contexte economice dificile.

Un pas important spre formarea unei generații de antreprenori informați, conectați la realitățile economice și pregătiți pentru provocările viitorului.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Vremea în București și-n țară, până la sfârșitul lunii februarie. Prognoza meteo pentru weekend
Publicat acum 22 minute
Anunț achiziție “Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți” în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Dezrobirea romilor, o pagină de istorie despre care vorbim prea puțin. Interviu cu Iulian Paraschiv
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Protest la Guvern: Minerii din Oltenia cer anularea tăierilor salariale și avertizează asupra unui blackout
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Daniel Băluță cere tăieri de cheltuieli la Primăria Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 8 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Publicat acum 7 ore si 18 minute
Nicușor Dan - Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 5 ore si 43 minute
A revenit emisia după 5 ore la B1 TV / update
Publicat acum 6 ore si 29 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
Publicat acum 9 ore si 27 minute
Horoscop 20 februarie 2026. Conjuncție Saturn-Neptun în Berbec. Previziuni zodii
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close