Antreprenoriat și energie verde - teme actuale pentru studenții Universității „Titu Maiorescu”

Studenții au participat la un curs susținut de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, în care au abordat subiecte esențiale pentru viitorii antreprenori.
Printre temele discutate:
- Ce este energia verde
- Surse de energie verde
- Avantajele energiei verzi pentru economie și afaceri
- Cum poate un antreprenor mic să se protejeze de șocuri geopolitice
Câți dintre participanți își doresc să devină antreprenori și în ce domenii ar investi?
Care a fost evenimentul cu cel mai mare impact economic din ultimii ani? (Pandemia, războiul din Ucraina etc.)
Discuțiile au pus accent pe adaptabilitate, gândire strategică și capacitatea de a identifica oportunități chiar și în contexte economice dificile.
Un pas important spre formarea unei generații de antreprenori informați, conectați la realitățile economice și pregătiți pentru provocările viitorului.
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"
