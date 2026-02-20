Emil Hurezeanu l-a contrazis pe Nicușor Dan privind vizita din SUA la Consiliul Păcii

Nicușor Dan a declarat că relația strategică româno-americană este „mai mult decât dezghețată”, iar participarea sa la reuniune a avut atât o miză practică, cât și una simbolică.

Excelența Sa Emil Hurezeanu, diplomat, fost ministru al Afacerilor Externe, fost ambasador al României în Germania și Austria, l-a contrazis și a spus că nu a fost, sub nicio formă, o vizită simbolică, ci una chiar plină de încărcătură.

Hurezeanu a spus că Nicușor Dan ar trebui să lase modestia

„Această vizită, oricât de discutată, chiar controversată a fost la un moment dat, după părerea mea este binevenită, prin efectele ei imediate. Domnul președinte Nicușor Dan, când spune că a fost vorba de o prezență simbolică, se înșeală. Nu, nu a fost o prezență simbolică. Când președintele Statelor Unite, chiar cu această ocazie, la Consiliul pentru Pace, este acolo, nu avem de-a face cu o vizită simbolică. Domnul președinte Nicușor Dan nu ar trebui să fie atât de modest. Președintele Nicușor Dan este cel care a restabilit acum un fel de portativ nou în relațiile bilaterale, după anularea alegerilor.



Donald Trump știe cu cine are de-a face. L-a felicitat în mai anul trecut, când Nicușor Dan a câștigat alegerile. Trump are de-a face cu sute de lideri, i se prezintă probabil cele mai multe informații legate de evoluțiile din sute de țări, aliați, inamici ai Statelor Unite și așa mai departe. Este unul dintre cei mai implicați, cum bine știm, mai temperamentali, subiectivi, uneori chiar cu furie implicați, lideri americani din istoria mai veche și mai recentă.



Faptul că îl cunoaște, îl identifică pe liderul român în condițiile date, un lider est-european care are deja relații prin țara pe care o conduce din mai anul trecut, cu Statele Unite, într-un parteneriat strategic de peste 30 de ani, care are două baze militare dintre cele mai importante în estul Europei, care împarte cu Ucraina teatrul de război cel mai periculos și mai relevant, inclusiv pentru Statele Unite, este important”, a zis Emil Hurezeanu.



„Orice s-ar spune în prezent, România are cea mai lungă graniță cu Ucraina, peste 600 de kilometri. Conform tuturor sondajelor de opinie din ultimele decenii, după aderarea la NATO și înainte, doar alături de Polonia, este națiunea cu cele mai multe opțiuni pro-americane. Țara care, vă reamintesc, a instalat scutul antirachetă în urmă cu aproape două decenii, în condițiile în care Cehia și Ungaria refuzau orice bază NATO. Instalații care doar în Polonia, România și Turcia funcționează astăzi și care aveau ca scop declarat atunci, și probabil au și alte scopuri , să apere estul Europei și Alianța Nord-Atlantică de atacuri cu rachete balistice venite dinspre Iran. Iran devenind o temă de maximă acuitate geopolitică nu doar pentru Statele Unite, ci pentru întreaga lume. În aceste condiții, trebuie să spun că am apreciat claritatea concretă a mesajului președintelui Nicușor Dan, și anume: „Cu ce vă putem fi de folos în condițiile date?”. E vorba de un Consiliu de Pace care vrea să refacă situația în Fâșia Gaza, în urma încheierii unui conflict. În mare, el s-a închis acum”, a zis Excelența Sa Emil Hurezeanu, diplomat, fost ministru al Afacerilor Externe, fost ambasador al României în Germania și Austria.

VEZI ȘI: Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru

A fost binevenită această vizită



„A fost binevenită această vizită. Ea nu va ține locul unui contact bilateral de substanță, care sperăm să aibă loc. Nu va ține loc nici deficitului de trupe americane la baza Mihail Kogălniceanu. Ține însă locul unui portativ de speculații, așteptări și neîncredere care a funcționat din decembrie 2024 până astăzi”, a mai zis Emil Hurezeanu.

Cât despre faptul că Donald Trump s-a referit cu termenul „premier” în loc de „președinte”, Emil Hurezeanu a spus că nu putem da interpretări conspiraționiste.



„Septuagenarul se apropie de condiția octogenarului. Donald Trump, după părerea mea, dă dovadă de o vitalitate tonică, de o omniprezență aproape suspectă în implicarea în afaceri interne și internaționale. Așadar, haideți să nu punem totul pe seama înaintării în vârstă, de care, la un moment dat, suferim cu toții. Nu aceasta este problema lui Donald Trump, dacă vrem să-i căutăm probleme.

În al doilea rând, cred că nici el nu s-a așteptat ca, la acest Consiliu de Pace, să participe lideri din atât de multe direcții. E adevărat, au fost puțini președinți, puțini prim-miniștri, mai degrabă miniștri de externe sau adjuncți ai acestora. Dar, repet, în situația în care, de exemplu, Marco Rubio, J.D. Vance, conducerea americană sau congresmeni au vizitat în mai multe rânduri liderii unor țări care astăzi și-au trimis doar reprezentanți de rang subaltern, cum este cazul Poloniei, este foarte bine că a fost prezent președintele Nicușor Dan.



El a fost felicitat în mai anul trecut, când a câștigat alegerile, de președintele Statelor Unite, în calitate de președinte ales al României. E clar că, poate, Donald Trump are uneori probleme de acomodare într-un decor foarte diferit, multilateral, oricât ar fi el de critic față de multilateralism sau globalizare. Are de-a face cu un peisaj dinamic, într-o mișcare profundă. E posibil să nu-și fi amintit pe moment. Probabil a asociat rapid calitatea de lider politic al României, a lui Nicușor Dan, cu cea a vecinului ungar, Viktor Orban, care este, în mod efectiv, șeful executivului de la Budapesta, în calitate de prim-ministru, în timp ce președintele Ungariei are un rol mai degrabă simbolic.

Președintele Statelor Unite este singurul, în democrațiile liberale, care deține concomitent funcția de șef al statului și de șef al Guvernului. Așadar, această confuzie făcută rapid, acordându-i președintelui Nicușor Dan o altă calitate, nu trebuie să ne înșele. Statele Unite au suficiente mecanisme de evaluare obiectivă și temeinică a relațiilor cu România. Știu cine conduce România, știu cine este prim-ministru. Nu este Nicușor Dan prim-ministru. Iar dacă ar fi vrut vreodată să nu recunoască rezultatul alegerilor din România, ar fi făcut-o mai repede și în mod explicit”, a mai zis Emil Hurezeanu la Digi 24.