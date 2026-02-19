€ 5.0956
Gigi Becali atacă dur planul lui Radu Miruță cu CSA Steaua: „E vai de capul lui, la mintea lui de USR-ist"
Data actualizării: 17:49 19 Feb 2026 | Data publicării: 17:40 19 Feb 2026

Gigi Becali atacă dur planul lui Radu Miruță cu CSA Steaua: „E vai de capul lui, la mintea lui de USR-ist"
Autor: Andrei Itu

gigi-becali_99265200 Gigi Becali - Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Ministrul Apărării Radu Miruță vrea să schimbe Legea Sportului, astfel încât CSA Steaua, club de drept public, să i se ridice interdicția de a juca în prima ligă. Gigi Becali, patronul FCSB, a luat foc când a auzit ce vrea să facă ministrul Miruță.

Gigi Becali se judecă de ani mulți cu CSA Steaua pentru palmaresul și culorile clubului. Acum, a venit momentul ca patronul FCSB să îl atace furibund pe ministrul Radu Miruță, care vrea să găsească o cale astfel încât să promoveze CSA în prima ligă.

 „A venit și a spus «Eu sunt puternic și șmecher». Dar e vai de capul lui!”

„Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Cum o să facă? În primul rând, face o lege împotriva Europei. În al doilea rând, să vedem dacă poate. El vrea să se dea mare. Vrea să arate că este șmecher. A venit și a spus «Eu sunt puternic și șmecher». Dar e vai de capul lui!

Nu s-a putut până acum și se poate acum? El nu va primi niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Cum o să facă? Votează contra avizelor? El nici nu e în Parlament. Cum schimbă și cum votează legea? El e doar ministru. Bine, oamenii bat câmpii. Ce să-i faci dacă bate câmpii?”, a declarat Gigi Becali.

„Te aștepți la orice de la «reziștii» ăștia. Este dintr-un partid sectă satanică”

„Și apoi ce fac cu echipa? O dau unui privat? Și apoi îl dau în judecată și iau echipa înapoi. Cum face? Și pentru că ei sunt în proces cu mine pentru siglă și marcă, nu pot face nimic cu ele. Cine vine la licitație când este un proces? Trebuie făcut licitație. Bine, mă, la mintea lui de USR-ist... Te aștepți la orice de la «reziștii» ăștia. El e «rezist». Este dintr-un partid sectă satanică”, a mai spus Gigi Becali conform GSP.ro.

Declarațiile ministrului Radu Miruță, despre Steaua, care l-au înfuriat pe Becali

CSA Steaua se află în continuare în Liga a 2-a, fiind fără drept de promovare pentru că este club de drept public. Prin urmare, ministrul Apărării Radu Miruță a declarat că va face tot posibilul ca echipa să promoveze.

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înţeleg că sunt performanţi. Principiul în sport este să demonstrezi că eşti mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă.

Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă. Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupţi tot anul, eşti pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege.

Sunt în situaţia în care mă uit la nişte oameni buni cărora li se spune: indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că eşti bun, dar nu primeşti premiul. Vreau să evit asta. Să fie bătuţi doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie şi de sprijinul celor care iubesc CSA”, a spus Radu Miruță.

De ce nu are drept de promovare CSA Steaua

Amintim că CSA Steaua este la al cincilea sezon consecutiv în Liga a 2-a, în acest interval a ocupat poziții în clasament ce i-ar fi permis să promoveze în Superlia sau să joace la barajul de promovare, însă nu are acest drept deoarece este un club deținut în totalitate de statul român, respectiv de Ministerul Apărării.

Vezi și - Impozitul uriaș plătit de Becali doar pentru salariile jucătorilor FCSB: Pac la statul român, lună de lună!

