€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Politica Planul lui Nicușor Dan pentru facturi mai mici la energie: "O chestiune esențială pentru România"
Data publicării: 15:51 12 Feb 2026

Planul lui Nicușor Dan pentru facturi mai mici la energie: "O chestiune esențială pentru România"
Autor: Doinița Manic

Imagine cu Nicușor Dan de la reuniunea informală a liderilor Consiliului European Nicușor Dan participă la reuniunea informală a liderilor Consiliului European, care are loc în Belgia. Foto: Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, spune că reducerea prețului la energie este "o chestiune esențială pentru România".

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în contextul dezbaterilor din Belgia la reuniunea informală a Consiliului European, că pentru România este esențial ca viitorul buget european să țină cont de criteriile geografice, astfel încât să nu se adâncească decalajele economice. În privința energiei, Nicușor Dan a susținut o tranziție verde mai lentă și a indicat drept soluții interconectarea rețelelor și recalcularea taxelor pe emisia de carbon.

"O importantă dezbatere la care particip astăzi în Belgia, alături de ceilalți lideri europeni, despre cum putem face Uniunea Europeană mai competitivă, astfel încât companiile europene să se dezvolte, iar cetățenii noștri să resimtă beneficii semnificative în nivelul de trai.

Pentru a câștiga un avantaj competitiv pe piața internațională, va trebui să reevaluăm sistemele actuale și să vedem cum reușim să compatibilizăm reglementările, astfel încât investițiile să nu mai fie excesiv de fragmentate.

Nicușor Dan, despre alocarea fondurilor pentru competitivitate

Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face să nu putem avea mari companii, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în SUA, în sectorul telecomunicațiilor.

Avem 3-4 companii în Statele Unite și vreo 150 în Europa, și, în acest fel, banii pentru cercetare-dezvoltare se vor concentra tot timpul acolo și noi vom rămâne cu un dezavantaj competitiv.

Din perspectiva României, în alocarea fondurilor pentru competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, va trebui să se țină cont și de criterii geografice pentru a nu adânci decalajul dintre țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate.

Nicușor Dan: Soluția de a reduce costurile la energie are două componente

O altă chestiune esențială pentru România este prețul energiei. Noi suntem printre țările care doresc ca procesul de tranziție către energia verde să fie mai lent, în așa fel încât industriile mari consumatoare de energie să fie cât mai puțin afectate și să aibă suficient timp să se adapteze.

Soluția de a reduce costurile la energie are două componente – interconectarea rețelelor care să permită o piață unică de energie și recalcularea taxelor pe emisia de carbon", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
pret energie
belgia
consiliul european
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 16 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 32 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 39 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 49 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 25 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close