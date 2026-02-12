Planul lui Nicușor Dan pentru facturi mai mici la energie: "O chestiune esențială pentru România"

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în contextul dezbaterilor din Belgia la reuniunea informală a Consiliului European, că pentru România este esențial ca viitorul buget european să țină cont de criteriile geografice, astfel încât să nu se adâncească decalajele economice. În privința energiei, Nicușor Dan a susținut o tranziție verde mai lentă și a indicat drept soluții interconectarea rețelelor și recalcularea taxelor pe emisia de carbon.

"O importantă dezbatere la care particip astăzi în Belgia, alături de ceilalți lideri europeni, despre cum putem face Uniunea Europeană mai competitivă, astfel încât companiile europene să se dezvolte, iar cetățenii noștri să resimtă beneficii semnificative în nivelul de trai.

Pentru a câștiga un avantaj competitiv pe piața internațională, va trebui să reevaluăm sistemele actuale și să vedem cum reușim să compatibilizăm reglementările, astfel încât investițiile să nu mai fie excesiv de fragmentate.

Nicușor Dan, despre alocarea fondurilor pentru competitivitate

Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face să nu putem avea mari companii, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în SUA, în sectorul telecomunicațiilor.

Avem 3-4 companii în Statele Unite și vreo 150 în Europa, și, în acest fel, banii pentru cercetare-dezvoltare se vor concentra tot timpul acolo și noi vom rămâne cu un dezavantaj competitiv.

Din perspectiva României, în alocarea fondurilor pentru competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, va trebui să se țină cont și de criterii geografice pentru a nu adânci decalajul dintre țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate.

Nicușor Dan: Soluția de a reduce costurile la energie are două componente

O altă chestiune esențială pentru România este prețul energiei. Noi suntem printre țările care doresc ca procesul de tranziție către energia verde să fie mai lent, în așa fel încât industriile mari consumatoare de energie să fie cât mai puțin afectate și să aibă suficient timp să se adapteze.

Soluția de a reduce costurile la energie are două componente – interconectarea rețelelor care să permită o piață unică de energie și recalcularea taxelor pe emisia de carbon", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.