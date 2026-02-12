Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL

Comuna Socond și comuna Beltiug urmează să fie comasate. Acestea vor forma o singură unitate administrativ-teritorială. Noua structură va avea un singur consiliu local, un primar și un viceprimar.



Anunțul a fost făcut astăzi de președintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul partidului. La eveniment au participat și primarii celor două localități, Ioan Bartok-Gurzău (Beltiug) și Nicolae Cornea Mare (Socond), care și-au exprimat sprijinul pentru această inițiativă.

Unificarea ar putea deveni efectivă începând cu anul 2028

„Am decis să demarăm procesul de unificare a celor două comune. De ani buni se discută despre reorganizarea administrativ-teritorială, iar astăzi facem un pas concret în această direcție, un moment important atât pentru județul Satu Mare, cât și pentru România. În urma acestei comasări va lua naștere a doua cea mai mare comună din județul Satu Mare, după Turț”, a declarat deputatul Adrian Cozma.

El a explicat că noua comună va avea o singură structură de conducere administrativă, adică un primar, un viceprimar și un consiliu local, în locul celor două administrații care funcționează în prezent.

Potrivit lui Adrian Cozma, această inițiativă constituie un exemplu de reorganizare administrativă pornit la nivel local și ar putea deveni un model pentru alte unități administrativ-teritoriale. Decizia vine în sprijinul comunităților locale și are ca obiectiv eficientizarea administrației publice, reducerea cheltuielilor și creșterea capacității de dezvoltare.



Primarii celor două localități au precizat că unificarea ar putea deveni efectivă începând cu anul 2028.

