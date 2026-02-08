€ 5.0923
Hubert Thuma spune că Ilie Bolojan USR-izează PNL
Data publicării: 20:42 08 Feb 2026

Hubert Thuma spune că Ilie Bolojan USR-izează PNL
Autor: Florin Răvdan

Se pregătește terenul pentru Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, unul dintre liderii PNL din teritoriu, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, că încearcă o USR-izare a partidului.

Hubert Thuma se declară deranjat de etichetele pe care el şi unii dintre colegii săi le-au primit în ultimele săptămâni şi îi aduce aminte lui Ilie Bolojan că democraţia internă în cadrul partidului este foarte importantă. 

"Ce se întâmplă acum în PNL, ce m-a deranjat pe mine acum este faptul că și eu și ceilalți colegi care nu avem aceeași opinie ca prim-ministrul României suntem atacați. Suntem atacați, stigmatizați, etichetați ca fiind pesediști mascați, nereformiști, dar aș vrea să-i aduc aminte domnului prim-ministru că nici domnia sa nu a fost niciodată în consens cu președinții partidului sau cu președintele României.

Cu toate astea, nu a fost niciodată atacat sau etichetat și, dimpotrivă, vedeți, a ajuns președintele partidului și a fost susținut să devină prim-ministru.

Într-un partid ca PNL-ul, democrația internă e extrem de importantă. Domnul Bolojan a putut să se exprime de fiecare dată liber în interiorul partidului și nu a fost niciodată o problemă pentru domnia sa să-și ducă proiectele la bun sfârșit la Oradea", a declarat Hubert Thuma la Antena 3 CNN.

Thuma îl acuză pe Bolojan de USR-izarea PNL

Mai departe, Hubert Thuma spune că "este evidentă" încercarea lui Ilie Bolojan de a USR-iza PNL. 

"Îi reproșez lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a partidului și acest lucru e evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale. În afară de un ministru liberal, ceilalți trei nu fac parte din PNL. Uitați-vă la cabinetul lui din Piața Victoriei, sunt mai mulți cei de la USR și REPER la cabinetului premierului decât de la PNL, deci este o USR-izare a partidului”, a declarat Hubert Thuma. 

Hubert Thuma
ilie bolojan
pnl
