Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, astăzi, că va cere conducerii partidului lămuriri în ceea ce privește strategia partidului în relația cu primarii, pe împărțirea cotelor defalcate din buget. El afirmă că a fost sunat de primari și președinți de Consilii Județene care și-au manifestat supărarea și disperarea.

Declarațiile lui Rareș Bogdan au fost făcute înaintea ședinței Biroului Politic Naţional al PNL, de la Vila Lac. Rareș Bogdan, care o lungă perioadă a lipsit din atenția publică centrală, afirmă că nu vine cu gânduri războinice, ci vrea să afle de ce conducerea partidului nu iese ”să le explice oamenilor ce se întâmplă”, notează Agerpres.

Rareș Bogdan: Primarii liberali sunt foarte speriați

”Primarii liberali, peste 1.000 de primari liberali avem, dintre care eu am vorbit cu undeva la 180 - 200, preşedinţi de Consilii Judeţene, sunt foarte speriaţi de faptul că, practic, rămân fără cotele defalcate, la unii dintre ei, gândiţi-vă, 40 - 60% din buget îl fac cu aceste cote defalcate. Au crescut impozitele, sunt cei care dau piept cu oamenii, sunt cei care stau între oameni şi sunt baza pe care Partidul Naţional Liberal a reuşit să construiască, iar pe mine, ca reprezentant al României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relaţia cu ei, pentru că sunt cei care au reuşit să cheltuie cu succes bani europeni. Proiecte europene - de la apă, canal, gaz, spitale, şcoli - (...) au fost cu ajutorul primarilor realizate şi, sincer, am văzut supărarea lor, disperarea lor şi le-am zis 'ok, vă promit că de data asta particip' (la şedinţa conducerii PNL - n.r.)", a explicat presei Rareş Bogdan.

”Eu n-am intrat în politică acum şapte ani ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră”

”Nu vin cu gânduri războinice, pur şi simplu vreau să cer lămuriri, vreau să ştiu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea Partidului Naţional Liberal nu ies să le explice oamenilor ce se întâmplă” a declarat Rareș Bogdan, insistând: ”Mi se pare că în momentul ăsta nu vorbeşte nimeni. Nu putem sfida oamenii. Oamenii ne-au dat votul, oamenii aşteaptă şi au aşteptări de la PNL, suntem o forţă politică de 150 de ani, care a făcut lucrurile în această ţară, care a schimbat România în bine. Nu putem să abandonăm pentru că altfel scrie pe noi PNŢCD şi sincer eu n-am intrat în politică acum şapte ani ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră. Eu vreau un partid care să aibă peste 20% şi care să conteze în guvernare”, a adăugat europarlamentarul liberal, conform susei citate.

”Nu exploatăm nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Le ținem pentru ce?”

De asemenea, Rareș Bogdan s-a plâns că unii colegi liberali, din conducerea partidului, par mai apropiați de USR.

”Vreau să ştiu de ce nu sunt consultaţi cei 12 primari de municipii de reşedinţă de judeţ şi primari de sectoare, de ce nu sunt consultate asociaţiile asociative pentru că, înţeleg, România trebuie să scadă cheltuielile, România s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma. România are nevoie de măsuri dure, dar măsurile dure uneori pot fi ocolite sau pot fi compensate cu măsuri de investiţii. Vreau să ştiu care este planul, strategia de investiţii a României. Deşi toată lumea aleargă după resurse, după metale, România are metale rare, are terenuri cu metale rare şi cu toate astea nu exploatăm nimic, nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Nu ştiu ce facem cu ele, le ţinem pentru ce?”, a susţinut Rareş Bogdan.

Citește și: Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern

De asemenea, eurodeputatul a menţionat că au fost impozitate pensiile de 3.000 - 4.000 de lei, fiind afectaţi pensionarii cu 400 - 500 lei, "ceea ce e foarte mult pentru ei" şi, în continuare, nu sunt folosite resursele naturale de metale rare.

”Vreau să ştiu care este strategia noastră pe relaţia cu primarii. Vreau să ştiu pentru că acum un an de zile am auzit că facem reforma administrativ-teritorială, că sunt peste 1.000 de unităţi administrativ-teritoriale care nu îşi pot asigura cheltuielile, că sunt unii care au 2.000 de oameni în administraţie şi au 40 de angajaţi la primării. Ştiu că primarii au redus schemele de personal, ştiu că li s-a cerut din nou să reducă schemele de personal, ştiu că s-au luat bani din bugete, ştiu că cei care au vorbit au primit vizitele corpurilor de control ale primului ministru sau ale Curţii de Conturi, ceea ce nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Naţional Liberal, unde trebuie să existe libertatea de expresie”, a mai susţinut Rareş Bogdan.

”Am stat un an și o lună. Am fost mințit cu pensiile speciale și m-au expus doar pe mine, apoi m-au lăsat de izbeliște”

El a precizat că va cere explicaţii şi privind Acordul Mercosur, afirmând că a fost sunat de procesatori şi exportatori de carne care sunt "pe bună dreptate speriaţi de acest acord".

"Am stat un an şi o lună. Am intrat în politică să vorbesc, nu am ocupat nicio funcţie publică. Am fost minţit cu pensiile speciale şi m-au expus doar pe mine şi după care m-au lăsat de izbelişte şi şi-au bătut joc de scrierea legii. Văd că n-au reuşit nici ei să le taie acum. Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare", a declarat Rareş Bogdan