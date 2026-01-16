€ 5.0894
De ce Bolojan nu e Thatcher: Premierul care a supărat pe toată lumea
Data actualizării: 22:49 16 Ian 2026 | Data publicării: 22:46 16 Ian 2026

De ce Bolojan nu e Thatcher: Premierul care a supărat pe toată lumea
Autor: Anca Murgoci

ilie bolojan Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a fost huiduit și numit „trădător” la Iași.

 

Premierul a fost huiduit de câteva persoane la sosirea la Palatul Culturii, unde urma să aibă loc întâlnirea cu primarii din judeţ. Protestatarii au strigat lozinci la adresa şefului Executivului, iar unul dintre ei l-a apostrofat direct înainte ca Ilie Bolojan să intre în clădire.

„Din ce în ce mai multe categorii sociale”, nemuțumite de Ilie Bolojan

Din ce în ce mai multe categorii sociale sunt nemulțumite de Ilie Bolojan. Jurnalistul Val Vâlcu a zis că a fost pus punctul pe i prin sintagma „din ce în ce mai multe categorii sociale”. De ce? Pentru că, de fapt, toate categoriile sociale sunt nemulțumite de actualul premier.

„Toată lumea e nemulțumită - și pensionarii, și antreprenorii. Care sunt măsurile de dreapta? Privatizări n-am văzut. Nu-l înjură doar pensionarii, învățătorii, militarii, ci îl înjură și industriașii”, a zis jurnalistul Val Vâlcu la România TV.

Prin comparație, Margaret Thatcher, care a luat măsuri mult mai dure decât cele asociate astăzi cu Ilie Bolojan, se baza pe două mari clase de sprijin: Clasa mijlocie care îi asigura stabilitate electorală și elitele economice, bogați, companii, industriași.

Muncitorimea protesta, exista conflict social dur, dar Thatcher a câștigat trei mandate consecutive tocmai pentru că avea aceste două blocuri solide de susținere. În plus, o parte din presiunea socială era atenuată de sprijinul venit din partea comunității europene. Marea Britanie era deja membră și beneficia de diverse forme de ajutor.

În cazul României, situația este diferită astăzi: Ilie Bolojan este huiduit de toate categoriile sociale, atât de oamenii săraci, cât și de antreprenori și mediul de afaceri. Lipsa unui bazin clar de sprijin face ca nemulțumirea să fie generalizată, nu concentrată într-o singură zonă socială.

Confederaţia Patronală Concordia a propus măsuri de creștere economică, dar degeaba: Executivul Bolojan a ignorat total. Nicio propunere nu a fost luată în calcul.

EXCLUSIV Unde dai și unde crapă! Adevărul despre măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, cu Gabriel Biriș 

ilie bolojan
