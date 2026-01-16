€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Politica Ce impozit plătește Ilie Bolojan pe locuința din Oradea și pe mașină
Data publicării: 09:34 16 Ian 2026

Ce impozit plătește Ilie Bolojan pe locuința din Oradea și pe mașină
Autor: Irina Constantin

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Majorarea taxelor și impozitelor locale îl afectează inclusiv pe cel care a avut decizia în mână, pe premierul Ilie Bolojan. 

 

Fost primar al Oradei și președintele al Consiliului Județean Bihor, premierul Ilie Bolojan este el însuși afectat de propriile decizii. 

În Oradea, Ilie Bolojan, primar cu trei mandate, are un apartament de 65 de metri pătrați într-un bloc din zona Pieței Cetate. Conform ebihoreanul.ro, pentru acest imobil, prim-ministrul datorează statului 676 de lei. Dacă va plăti în primele trei luni, va avea o diminuare cu 67 de lei, adică 10%. La acesta se adaugă și impozitul pentru cota de teren aferentă - 18 lei sau 17 lei cu diminuarea de 10%. 

Ilie Bolojan are și o mașină, din 2017, Mercedes A Klasse, pentru care impozitul se ridică la 1.027 lei. Diminuat: 925 de lei. 

Dacă va plăti în primul trimestru, Ilie Bolojan are de dat la stat 1551 de lei. În caz contrar, fără reducere, 1.721 de lei.

Premierul are și mai multe proprietăți moștenite în satul natal, Birtin, din comuna Vadu Crișului: două terenuri, unul agricol de 20.996 metri pătrați și altul în intravilan de 4.043 mp, precum și o casă de 100 mp.  Pentru casă, premierul va avea de achitat 327 de lei față de 160 de lei cât era anul trecut. 

Citește și: Ilie Bolojan pune sară pe rană: declarația premierului despre impozitele pe proprietate și ce se întâmplă din 2027 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
impozit
oradea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Reacția dură a lui Dumitru Coarnă, după avarierea conductei CPC: Consecințele sunt plătite de noi, de români
Publicat acum 15 minute
Ger năprasnic și temperaturi de până la -19 grade. HARTA zonelor vizate
Publicat acum 28 minute
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Prințul Harry, nou pas în instanță împotriva presei tabloide din Anglia
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Donald Trump, convins să cumpere Groenlanda de miliardarul implicat în lansarea Pro TV. Interesele uriașe din spatele planului său
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 15 ore si 52 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close