Senatul respinge decontarea cheltuielilor AUR pentru un summit în SUA. Petrișor Peiu: „Vor avea alte finanţări”

„A fost respinsă acea solicitare pentru că este un eveniment cu caracter mai degrabă privat. Decizia a fost, cum este şi corect de altfel, ca Senatul să suporte cheltuielile de deplasare pentru activităţi publice la care participă membri ai Senatului”, a precizat preşedintele forului legislativ, Mircea Abrudean, după şedinţa Biroului permanent.

Liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş, a transmis, la rândul său, că solicitarea a fost respinsă, având în vedere că un partid parlamentar nu are dreptul să folosească bani publici pentru lobby ideologic extern.

„Azi am respins solicitarea senatorilor AUR să le plătim din bani publici participarea la un summit organizat de Turning Point USA la Washington, unde să-şi promoveze mesajele antiromâneşti şi anti-UE. AUR continuă sfidarea şi cere cu tupeu ca Senatul României să-i plătească deplasarea şi activitatea de lobby politic în cercurile MAGA. Un partid parlamentar nu are dreptul să folosească bani publici pentru lobby ideologic extern şi cu atât mai puţin pentru a terfeli România şi Uniunea Europeană în cercurile republicane americane. Senatul României nu finanţează campanii de imagine ale partidelor, nici relaţii politice personale. Şi cu atât mai puţin propaganda împotriva României şi a statului de drept desfăşurată de AUR care se mai şi laudă că a contribuit la suspendarea României din programul Visa Waiver pe la tot felul de mese”, a scris Şipoş, pe Facebook.

Senatorii AUR vor merge în SUA pe bani proprii sau pe fonduri de la partid

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a informat, într-o conferinţă de presă, că cei trei senatori ai partidului vor participa la reuniunea din Statele Unite cu finanţare din alte surse. „Nu vor merge cu finanţare de la Senat, vor avea alte finanţări, de la partid sau îşi vor plăti ei”, a precizat Peiu.

Conform memorandumul discutat în Biroul permanent al Senatului, senatorii AUR Andrei-Emil Dîrlău, Constantin-Ciprian Iacob şi Ştefan Geamănu au fost invitaţi să participe, în zilele de 4 şi 5 martie, la Washington, la summitul inaugural al Alianţei Naţiunilor Suverane. Cheltuielile aferente deplasării delegaţiei: transport internaţional, la clasa economic, indemnizaţii de deplasare, asigurări de sănătate şi avans în valută pentru cheltuieli neprevăzute se ridicau la peste 45.400 lei, notează Agerpres.

