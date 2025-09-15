Partidul lui Șoșoacă se destramă om cu om. Azi a mai pierdut încă un parlamentar

Un parlamentar din partidul Dianei Șoșoacă și-a anunțat astăzi trecerea la AUR.

Este vorba despre Andra-Claudia Constantinescu. Aceasta a anunţat, astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, că a demisionat din grupul parlamentar al S.O.S. România şi că va activa în grupul AUR.



"Vă aduc la cunoştinţă că, începând cu data de 15 septembrie 2025, mă alătur grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor şi îmi voi desfăşura activitatea în calitate de deputat afiliat la grupul AUR", a precizat Andra-Claudia Constantinescu.

În ultimul sondaj INSCOP, intenția de vot pentru partidul SOS era în creștere, la 2,8% față de 1,9% în luna iunie 2025 și 2,5% în mai 2025.

