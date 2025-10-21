„Parlamentul nostru este în proporție de 50% format din femei”, a afirmat Milton Dick. El a adăugat că în Camera Superioară (Senatul australian), 57% dintre membri sunt femei, iar „jumătate dintre miniștri sunt, de asemenea, femei”.

Ambasadorul a zis că acest progres a fost rezultatul unor politici consecvente care au transformat egalitatea de gen dintr-un ideal într-o realitate instituțională.



Milton Dick a zis că femeile conduc domenii majore. De altfel, guvernatorul general al Australiei, Excelența Sa Samantha Mostyn, este cea de-a doua femeie din istorie care ocupă acest rol.

Reprezentarea comunităților indigene și multiculturalismul



Un alt progres notabil este includerea populațiilor indigene în Parlamentul federal: „În prezent, aproximativ nouă membri ai Parlamentului au origini indigene”.

De asemenea, legislativul reflectă diversitatea multiculturală a Australiei, considerată de Milton Dick „cea mai mare națiune multiculturală din lume”.

Iată dialogul pe acest subiect, într-un interviu acordat lui Bogdan Chirieac la DC News:

BC: Mulți români vor fi impresionați de declarația dumneavoastră. Trebuie să învățăm mai multe de la democrația australiană, care este foarte puternică. Ce măsuri luați în Parlamentul dumneavoastră pentru a spori reprezentarea minorităților, cum ar fi femeile și membrii minorităților? Parlamentul românesc are, de asemenea, reprezentanți direcți ai 18 minorități. Minoritatea maghiară, care este importantă, numără peste un milion de persoane în România, are propriul partid și este mereu reprezentată în Parlament și, de cele mai multe ori, în guvern; în prezent, se află la guvernare. Dar cum se descurcă Australia cu această diversificare a membrilor Parlamentului?



MD: Sunt foarte mândru de Parlamentul nostru, care în prezent este format în proporție de 50% din femei.



BC: Felicitări. E o democrație puternică.



MD: Mulțumesc! În Camera superioară a Senatului nostru, 57% din membri sunt femei, deci mai multe femei decât bărbați. În Australia, Camera Reprezentanților are aproximativ 43%, jumătate din miniștrii noștri sunt femei. Deci jumătate din guvern este alcătuit din femei.



A durat mult timp până să se ajungă aici, iar guvernul nostru se angajează să asigure că egalitatea nu este doar un subiect de discuție, ci și o realitate. Deci, camera superioară a Parlamentului nostru are o președintă, șefa statului australian, reprezentanta regelui, este Excelența Sa Samantha Mostyn, a doua femeie guvernator general al Australiei. Femeile joacă roluri cheie în guvern, în domenii precum finanțele, resursele, sunt multe portofolii unde femeile sunt lideri.



Dar am făcut și pași istorici în ceea ce privește alegerea reprezentanților popoarelor indigene în Parlament. În prezent, aproximativ nouă membri ai Parlamentului au origini indigene. De asemenea, Parlamentul reflectă acum adevărata noastră națiune multiculturală, cu un număr record de persoane de diferite confesiuni și origini.



Chiar și în timpul mandatului meu în Parlament, am observat o schimbare în ceea ce privește reprezentarea, iar Australia este o națiune foarte multiculturală. Îmi place să spun că este cea mai mare națiune multiculturală din lume. Sunt foarte mândru de amestecul și compoziția noastră multiculturală, iar Parlamentul nostru arată acum ca societatea australiană.



Părerea mea, ca cetățean australian, este că, cu cât Parlamentul nostru seamănă mai mult cu poporul său, cu atât democrația este mai puternică și legile sunt mai bune. Dar ieri, când eram în Camera Deputaților din Senat, am văzut și că și Parlamentul românesc seamănă cu România, cu un număr mare de femei și persoane de diferite origini, și i-am spus președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului cât de încurajator a fost să văd și tineri în Parlament. Australia tocmai a ales unul dintre cei mai tineri parlamentari din lume, în vârstă de doar 21 de ani. Deci, avem un drum lung de parcurs, dar, după cum se spune, tendințele sunt în direcția bună.



BC: Trebuie să învățăm de la dumneavoastră iar reprezentarea femeilor în Parlamentul României cu siguranță va fi un cap de ziar și unul dintre titlurile interviului nostru.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Chirieac, către Excelența Sa Milton Dick: Mulți români vor fi impresionați de declarația dumneavoastră / video