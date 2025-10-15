€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 23:48 15 Oct 2025 | Data publicării: 23:22 15 Oct 2025

Fermierii ar putea scăpa de înmatricularea autovehiculelor. Condiția cheie
Autor: Andrei Itu

sesiune-de-inscriere-a-dealerilor-in-programul-prc-e2prc-80prc-9drabla-pentru-tractoareprc-e2prc-80prc-9d_32602800 FOTO cu rol ilustrativ: Freepik
 

Fermierii ar putea fi scutiți de obligația de a înmatricula tractoarele și autoutilitarele agricole, potrivit unui proiect de lege depus la Senat.

Condiția este ca acestea să nu circule pe drumurile publice, potrivit unui proiect de lege depus de senatori UDMR la Senat, Parlament.

Folosirea utilajelor agricole exclusiv pe terenuri private

Schimbarea vizează articolul 12 din OUG nr. 195/2002 și permite folosirea vehiculelor neînmatriculate exclusiv pe terenuri private.

Proiectul legislativ depus la Senat are ca scop scăderea costurilor și procedurile birocratice ale agricultorilor atunci când fermierii își înmatriculează vehiculele agricole.

Proiectul înregistrat la Senat schimbă articolul 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 cu privire la circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, ,notează agrointel.

Ce modificări se introduc

Astfel, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 1(1) cu următorul cuprins:

”1(1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), toate tipurile de vehicule neînmatriculate — inclusiv autoturisme, autoutilitare, tractoare şi motociclete — pot fi utilizate exclusiv în scopuri agricole sau forestiere, pe terenuri aflate în proprietate privată sau în alte zone care nu fac parte din categoria drumurilor publice, cu condiţia ca acestea să nu fie conduse pe drumurile publice.

Art. II – În termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică în mod corespunzător prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Articolul care va fi modificat prevede în prezent că vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;
b) bicicletele;
c) trotinetele electrice”.

Proiectul trebuie să treacă de Senat și Camera Deputaților, ca apoi să meargă la președinte pentru promulgare

Pentru ca inițiativa să devină lege trebuie să treacă în ordine de votul Senatului, al Camerei Deputaților și ulterior să fie promulgată de președintele României, Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial.

Citiți și - Seceta distruge recoltele fermierilor din Europa: "Am pierdut tot. E devastator. Mi se frânge inima"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inmatriculari masini fermieri
proiect senat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Jennifer Aniston, abdomen perfect plat la 56 de ani. Secretul actriței a fost dezvăluit
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Hamas susține că a returnat toate trupurile ostaticilor aflate în posesia sa și că nu are acces la altele
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Țara europeană unde pensionarii pot câștiga până la 2.000 de euro lunar dacă muncesc după 67 de ani
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Cât rău face plumbul, descoperit în cantități periculos de mari în pudrele proteice
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Congres Internațional de Cardiologie. Victor Costache și Silviu Dumitrescu, la Academia de Sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close