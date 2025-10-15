Fermierii ar putea scăpa de înmatricularea autovehiculelor. Condiția cheie

Condiția este ca acestea să nu circule pe drumurile publice, potrivit unui proiect de lege depus de senatori UDMR la Senat, Parlament.

Folosirea utilajelor agricole exclusiv pe terenuri private

Schimbarea vizează articolul 12 din OUG nr. 195/2002 și permite folosirea vehiculelor neînmatriculate exclusiv pe terenuri private.

Proiectul legislativ depus la Senat are ca scop scăderea costurilor și procedurile birocratice ale agricultorilor atunci când fermierii își înmatriculează vehiculele agricole.

Proiectul înregistrat la Senat schimbă articolul 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 cu privire la circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, ,notează agrointel.

Ce modificări se introduc

Astfel, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 1(1) cu următorul cuprins:

”1(1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), toate tipurile de vehicule neînmatriculate — inclusiv autoturisme, autoutilitare, tractoare şi motociclete — pot fi utilizate exclusiv în scopuri agricole sau forestiere, pe terenuri aflate în proprietate privată sau în alte zone care nu fac parte din categoria drumurilor publice, cu condiţia ca acestea să nu fie conduse pe drumurile publice.

Art. II – În termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică în mod corespunzător prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul care va fi modificat prevede în prezent că vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;

b) bicicletele;

c) trotinetele electrice”.

Proiectul trebuie să treacă de Senat și Camera Deputaților, ca apoi să meargă la președinte pentru promulgare

Pentru ca inițiativa să devină lege trebuie să treacă în ordine de votul Senatului, al Camerei Deputaților și ulterior să fie promulgată de președintele României, Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial.

