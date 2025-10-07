€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 13:24 07 Oct 2025 | Data publicării: 13:23 07 Oct 2025

Cine scapă de eliminarea CASS
Autor: Andrei Itu

impozite-anaf-ciolacu_55950500 Foto: Pixabay
 

Comisiile pentru muncă şi sănătate ale Senatului au dat, marţi, raport favorabil pentru două propuneri legislative, privind eliminarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), pentru anumite categorii de persoane.

Este vorba despre veteranii şi văduvele de război, invalizii, foştii deţinuţi politici, personalul monahal şi, respectiv, pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului.

Persoane vulnerabile care trebuie protejate

Preşedintele Comisiei pentru muncă, senatorul PSD Marius Humelnicu, a declarat că este normal ca aceste categorii să nu plătească CASS, deoarece sunt persoane vulnerabile care trebuie protejate.

"Nu e corect să spui că reducem cheltuielile bugetare şi să luăm de la cei care au nevoie, mai ales dacă vorbim de mame, copii, de tot ceea ce înseamnă natalitatea. (...) Nu credem că intervine o discordanţă în politica Guvernului. De ce? Pentru că, atunci când ne uităm pe sume - că toată lumea spune restricţii financiar-bugetare, că nu putem - haideţi să vedem o colectare mai bună, (...) să facem producţie şi să nu afectăm persoane vulnerabile.

Cred că nu este vorba doar de PSD, ci de o strategie de ţară şi de ceea ce trebuie să facem. În Comisia de muncă, PNL şi USR s-au abţinut, gândindu-se doar la bani. Când vorbim de România, nu putem vorbi doar de bani, vorbim de industrie, economie şi de persoane vulnerabile", a precizat Humelnicu, după şedinţa Comisiei pentru muncă.

El a spus că, în Comisia pentru muncă, în favoarea proiectelor au votat reprezentanţii PSD, AUR, SOS şi UDMR.

Nevoie de modificarea Legii salarizării, susține senatoarea Dorina Barcari


Senatoarea AUR Dorina Barcari a declarat că aceste propuneri sunt bune, dar nu sunt suficiente, fiind nevoie şi de modificarea legii salarizării.

"Economiile în situaţii de criză nu se fac prin afectarea stării cetăţenilor. (...) Nu luând de la oamenii săraci se redresează ţara", a afirmat Barcari.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că PNL nu susţine aceste proiecte şi se va abţine de la vot.

"PNL face parte dintr-o coaliţie care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar", a spus Fenechiu.

Proiectele urmează să fie discutate şi în Comisia pentru buget

Pe lângă comisiile pentru muncă şi sănătate, proiectele urmează să fie discutate şi în Comisia pentru buget. Ulterior, vor intra în dezbaterea plenului Senatului, care este primul for sesizat, iar Camera Deputaţilor este decizională.

La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane prin primul pachet de măsuri pentru care premierul şi-a asumat răspunderea în Parlament şi care a intrat în vigoare, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

CASS
eliminare CASS
proiecte legislative
psd
parlament
legea salarizarii
veterani de razboi
monahi
fosti detinuti politici
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cine scapă de eliminarea CASS
Publicat acum 20 minute
"Moscova discută un atac asupra NATO". Serviciile de informații germane susțin că au dovezi
Publicat acum 21 minute
Cum ajută pianul copiii cu autism? Prof. Alexandra Epure, la Părinți Prezenți
Publicat acum 44 minute
Cerul României, survolat de drone, pentru prinderea celor care poluează aerul
Publicat acum 1 ora si 8 minute
România a intrat în stagflație. Economistul Adrian Negrescu: Cel mai prost scenariu! Preferam o recesiune scurtă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 19 ore si 31 minute
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close