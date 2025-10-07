Cine scapă de eliminarea CASS

Este vorba despre veteranii şi văduvele de război, invalizii, foştii deţinuţi politici, personalul monahal şi, respectiv, pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului.

Persoane vulnerabile care trebuie protejate

Preşedintele Comisiei pentru muncă, senatorul PSD Marius Humelnicu, a declarat că este normal ca aceste categorii să nu plătească CASS, deoarece sunt persoane vulnerabile care trebuie protejate.



"Nu e corect să spui că reducem cheltuielile bugetare şi să luăm de la cei care au nevoie, mai ales dacă vorbim de mame, copii, de tot ceea ce înseamnă natalitatea. (...) Nu credem că intervine o discordanţă în politica Guvernului. De ce? Pentru că, atunci când ne uităm pe sume - că toată lumea spune restricţii financiar-bugetare, că nu putem - haideţi să vedem o colectare mai bună, (...) să facem producţie şi să nu afectăm persoane vulnerabile.

Cred că nu este vorba doar de PSD, ci de o strategie de ţară şi de ceea ce trebuie să facem. În Comisia de muncă, PNL şi USR s-au abţinut, gândindu-se doar la bani. Când vorbim de România, nu putem vorbi doar de bani, vorbim de industrie, economie şi de persoane vulnerabile", a precizat Humelnicu, după şedinţa Comisiei pentru muncă.



El a spus că, în Comisia pentru muncă, în favoarea proiectelor au votat reprezentanţii PSD, AUR, SOS şi UDMR.

Nevoie de modificarea Legii salarizării, susține senatoarea Dorina Barcari



Senatoarea AUR Dorina Barcari a declarat că aceste propuneri sunt bune, dar nu sunt suficiente, fiind nevoie şi de modificarea legii salarizării.



"Economiile în situaţii de criză nu se fac prin afectarea stării cetăţenilor. (...) Nu luând de la oamenii săraci se redresează ţara", a afirmat Barcari.



Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că PNL nu susţine aceste proiecte şi se va abţine de la vot.



"PNL face parte dintr-o coaliţie care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar", a spus Fenechiu.

Proiectele urmează să fie discutate şi în Comisia pentru buget

Pe lângă comisiile pentru muncă şi sănătate, proiectele urmează să fie discutate şi în Comisia pentru buget. Ulterior, vor intra în dezbaterea plenului Senatului, care este primul for sesizat, iar Camera Deputaţilor este decizională.



La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane prin primul pachet de măsuri pentru care premierul şi-a asumat răspunderea în Parlament şi care a intrat în vigoare, notează Agerpres.