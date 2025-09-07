Data publicării:

Patru moțiuni de cenzură, la votul Parlamentului. Test de Putere pentru Guvernul Bolojan

foto: Facebook, Parlamentul României - Camera Deputaţilor
foto: Facebook, Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Guvernul Bolojan trece astăzi prin patru moțiuni de cenzură. 

Ilie Bolojan, premierul României, a fost nevoit să-și asume în Parlament cinci legi din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Pentru patru dintre ele, AUR, SOS și POT au depus moțiuni de cenzură. 

”Acest Guvern, mereu cu mandatul pe masă”

”În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta. (...) Acest lucru este valabil şi faptul că aceste proiecte, care sunt destul de complexe, se vede că nu pot fi asumate şi puse în practică decât prin asumarea răspunderii. Înseamnă că acest guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă. Deci problema nu este să stai pe un post unde, credeţi-mă, nu este uşor să faci această chestiune. Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post în condiţii în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie” își exprima frustrarea prim-ministrul, în condițiile în care, deși Guvernul condus de el este susținut de patru partide parlamentare, se vede în situația de a-și asuma, singur, modificările în Parlament. 

În acest context, momentul asumării în Parlament al Pachetului 2, a fost marcat de declarația lui Ilie Bolojan ”De mâine, căutați-vă alt premier”

Acesta este Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, care nu este ultimul, deja vorbindu-se despre Pachetul 3. Cu privire la una dintre legile asumate, respectiv legat de pensiile magistraților, a fost deja sesizată Curtea Constituțională a României. 

Astăzi, plenul comun al Parlamentului dezbate și votează toate cele patru moțiuni de cenzură. Pe proiectul cu privire la pensionarea magistraților, nu a fost depusă moțiune. Opoziția mai are nevoie de peste 100 de voturi pentru ca demersul din Parlament să treacă. Pentru fiecare moțiune din cele patru, sunt necesare 233 de voturi, dar Opoziția are doar 119 locuri în Parlament. Dacă moțiunile sunt respinse, proiectele de lege se consideră adoptate. Singura măsură prin care mai pot fi oprite este atacarea la CCR. 

07 sep 2025, 08:20
