Grindeanu, în Parlament: Nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Nu merge cu ultimatumuri în fața PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, face o declarație tăioasă la adresa premierului Ilie Bolojan, în Parlament, înainte de votul pentru moțiunile de cenzură.

”Românii nu ne-au ales pentru a flutura zilnic demisia” a spus Sorin Grindeanu, în Parlament, aluzie la amenințarea lui Ilie Bolojan înainte de asumarea pe Pachetul 2 în Parlament - ”De mâine, căutați-vă alt premier”.

”Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. Standardul nostru este simplu și onest. Vrem o reformă reală, care să aducă locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea. Pentru unii obișnuiți doar să taie, poate părea o utopie, dar pentru noi este o obligație să ne gândim la fiecare român. PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și a opri excesele.

”Va duce România la recesiune”

România nu are nevoie de austeritate extremă, nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și cu toporul în mâini. Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea, în final, mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România la recesiune.

O spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD! Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează, nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați. Vom continua să spunem că România are nevoie, ca de aer, de relansare economică.

Săptămâna viitoare PSD va prezenta public programul de relansare economică a României, busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează. Invit partenerii de guvernare să susțină acest program. Vrem să fie un program național, nu doar al PSD” a declarat Sorin Grindeanu, în fața Parlamentului.

Liderul social-democrat a mai spus: ”Românii nu ne-au ales pentru a flutura zilnic demisia, pentru ping-pong-ul politic, ci pentru predictibilitate și capacitatea de a produce rezultate chiar și-n condiții dificile. PSD nu va fi alibiul nimănui pentru haos. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi, atunci vom corecta cursul. Dacă vrem ca această majoritate să reziste, trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot”.

