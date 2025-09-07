Data actualizării: | Data publicării:

Grindeanu, în Parlament: Nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Nu merge cu ultimatumuri în fața PSD

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Sorin Grindeanu, președintele PSD, face o declarație tăioasă la adresa premierului Ilie Bolojan, în Parlament, înainte de votul pentru moțiunile de cenzură.

”Românii nu ne-au ales pentru a flutura zilnic demisia” a spus Sorin Grindeanu, în Parlament, aluzie la amenințarea lui Ilie Bolojan înainte de asumarea pe Pachetul 2 în Parlament  - ”De mâine, căutați-vă alt premier”. 

”Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. Standardul nostru este simplu și onest. Vrem o reformă reală, care să aducă locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea. Pentru unii obișnuiți doar să taie, poate părea o utopie, dar pentru noi este o obligație să ne gândim la fiecare român. PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și a opri excesele. 

”Va duce România la recesiune”

România nu are nevoie de austeritate extremă, nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și cu toporul în mâini. Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea, în final, mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România la recesiune. 

O spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD! Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează, nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați. Vom continua să spunem că România are nevoie, ca de aer, de relansare economică.

Săptămâna viitoare PSD va prezenta public programul de relansare economică a României, busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează. Invit partenerii de guvernare să susțină acest program. Vrem să fie un program național, nu doar al PSD” a declarat Sorin Grindeanu, în fața Parlamentului. 

Liderul social-democrat a mai spus: ”Românii nu ne-au  ales pentru a flutura zilnic demisia, pentru ping-pong-ul politic, ci pentru predictibilitate și capacitatea de a produce rezultate chiar și-n condiții dificile. PSD nu va fi alibiul nimănui pentru haos. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi, atunci vom corecta cursul. Dacă vrem ca această majoritate să reziste, trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
A fost constituită comisia parlamentară "România fără violenţă domestică"
07 sep 2025, 16:01
Grindeanu, în Parlament: Nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Nu merge cu ultimatumuri în fața PSD
07 sep 2025, 13:58
Patru moțiuni de cenzură, la votul Parlamentului/ Prima moțiune de cenzură a picat la vot. A înregistrat 108 voturi ”pentru”
07 sep 2025, 08:20
AUR a depus moțiunile de cenzură/ Ședință în Parlament ACUM
03 sep 2025, 20:57
Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?
03 sep 2025, 21:48
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
01 sep 2025, 18:04
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
01 sep 2025, 21:01
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
Whiskey și vin rafinat de 10 mii de euro în Parlament, în plină austeritate. Bogdan Chirieac: Gestul contează!
02 aug 2025, 15:21
Legea Anastasia, doi ani de la promulgare. Prima variantă a legii a căzut în Parlament dintr-un motiv uimitor
26 iul 2025, 17:00
Nicușor Dan cere reexaminarea PL-x nr. 504/2023
24 iul 2025, 11:06
Guvernul Bolojan, la prima încercare în Parlament. Rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură
14 iul 2025, 08:19
Evoluţia deficitului în ultimii 7 ani în România. "Au dispărut facilităţile şi avem acelaşi deficit ca anul trecut"
05 iul 2025, 08:23
Deputații cu locuințe în București sau Ilfov NU vor mai primi bani de chirie. Sorin Grindeanu: Parlamentul a votat modificarea în regim de urgență
30 iun 2025, 14:44
Sesiune agitată la Camera Deputaților: posturi tăiate, legi importante adoptate și schimbări majore în funcții-cheie
30 iun 2025, 09:56
Cine este Mircea Abrudean, noul președinte al Senatului
24 iun 2025, 19:17
Update: Mihai Busuioc și Csaba Asztalos, votați judecători CCR. Agitație în Parlament, la avizarea candidaților. Dan Tanasă (AUR): Aţi înnebunit complet
24 iun 2025, 12:11
Senat: A  fost declanșată procedura de alegere a unui judecător la CCR
11 iun 2025, 15:27
Limitarea accesului la jocurile de noroc a trecut de Senat
10 iun 2025, 19:45
Modificări la Codul Penal. Pedepse mai mari pentru lovire și alte acte de violenţă
04 iun 2025, 14:27
Zece parlamentari au schimbat tabăra în Parlament. Au trecut la PSD
04 iun 2025, 14:15
Minorii vor putea accesa rețelele de socializare, în România, doar cu acordul părinților. Ce prevede noua lege online
03 iun 2025, 11:48
Cine sunt parlamentarii care au demisionat din partidul Dianei Șoșoacă și au trecut la PSD
02 iun 2025, 15:25
Deputații "reduc" cheltuielile: Cumpără hârtie igienică şi hârtie prosop de peste 72.000 de euro
30 mai 2025, 16:46
Schimbare privind pensiile private din România, condiție pentru aderarea la OCDE
27 mai 2025, 17:40
Ilie Bolojan, întrevedere cu Michael Dickerson (Ambasada SUA). Principala temă discutată de cei doi
27 mai 2025, 17:13
Schimbare majoră în construcțiile din România. Cea mai importantă reformă din ultimii 35 de ani, votată de senatori
26 mai 2025, 20:43
Anamaria Gavrilă își vede ”gone” parlamentarii. A rămas fără grup la Senat
26 mai 2025, 18:42
Imaginile zilei de la învestirea în funcție a lui Nicușor Dan. Ce nu s-a văzut la televizor / foto în articol
26 mai 2025, 11:59
Ce urmează după validarea CCR a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României
22 mai 2025, 11:49
Lovitură pentru Anamaria Gavrilă. Demisie în bloc din grupul POT din Parlament/ Reacție incredibilă
21 mai 2025, 10:46
Ilie Bolojan retrimite Senatului Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
17 apr 2025, 14:34
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
16 apr 2025, 10:18
Ilie Bolojan retrimite la Camera Deputaților Legea privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Parlamentarii decid dacă își reduc singuri pensiile speciale de până la 30.000 de lei
15 apr 2025, 23:52
Includerea țării noastre în programul Visa Waiver, printre temele discutate cu membrii Congresului SUA. Andrei Baciu: România îndeplinește toate criteriile
15 apr 2025, 16:53
Senatul a votat legea anti-drog la volan: Cine va fi pedepsit și când nu se aplică
14 apr 2025, 23:55
Centrele de plasament au obligația să instaleze sisteme de supraveghere video. Proiectul, adoptat de Senat
14 apr 2025, 18:53
Interferențele ruse în România, pe agenda discuțiilor de la Comisia pentru controlul activității SIE: Preocupări privind alegerile prezidențiale
02 apr 2025, 10:02
Haos în Camera Deputaților, după afirmațiile lui Neamțu. USR refuză să participe
01 apr 2025, 16:32
Moţiune simplă contra ministrului Energiei, Sebastian Burduja. REZULTAT vot în Senat - Update
31 Martie 2025, 16:52
Accesul la fizioterapie, o prioritate pentru Senat: Soluții legislative pentru un sistem de sănătate echitabil
28 Martie 2025, 09:27
Parlamentarii AUR încetează greva şi revin la şedinţele de plen şi în comisii
24 Martie 2025, 14:37
Deputații își cumpără bilete de avion și cazări în străinătate de 7 milioane de lei
14 Martie 2025, 10:55
Parlamentul dă undă verde unei comisii speciale comune pentru combaterea traficului de persoane
11 Martie 2025, 13:18
România, la coada clasamentului în ceea ce priveşte prezenţa femeilor în Parlament
08 Martie 2025, 08:21
Sindicatele funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Senat protestează împotriva  modului în care s-a impus noul Regulament de organizare și funcționare a serviciilor
07 Martie 2025, 12:18
“Fără droguri la volan”, dezbatere crucială în Senat. Care e scopul
03 Martie 2025, 20:02
Ordonanţa "trenuleţ", adoptată tacit în Senat
03 Martie 2025, 18:46
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Guvernul Bolojan și testul moțiunilor. Motivele din spatele rămânerii PSD la guvernare
acum 6 minute
Ilie Năstase nu renunţă la războiul cu Serena Williams. Ce a spus despre noul look al fostei sportive
acum 49 de minute
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
acum 57 de minute
A fost constituită comisia parlamentară "România fără violenţă domestică"
acum 1 ora 1 minute
Legendele au spus „da”: Tyson și Mayweather se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri din istoria boxului
acum 1 ora 5 minute
Alerte meteo 7 septembrie. Fenomene severe imediate de furtuni cu grindină și vânt puternic
acum 1 ora 24 minute
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
acum 1 ora 27 minute
În ce să-ți investești astăzi banii ”de la saltea” pentru un viitor mai sigur. Rețeta care-ți pune economiile la adăpost
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
pe 6 Septembrie 2025
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
pe 6 Septembrie 2025
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel