Guvernarea, pe muchie de cuțit. Elena Cristian, informații din PNL și PSD: Va fi o perioadă grea
Data publicării: 16:13 15 Dec 2025

Guvernarea, pe muchie de cuțit. Elena Cristian, informații din PNL și PSD: Va fi o perioadă grea
Autor: Tiberiu Vasile

elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian, analist DC Business.
 

PNL ar putea să iasă de la guvernare, potrivit informațiilor provenite din surse liberale. Mai mult, PSD ar urma să voteze moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului. Elena Cristian, analist DC Business, a făcut o analiză pe marginea acestui subiect.

Potrivit unor surse politice, o grupare din PNL, formată în special din filiale din Ardeal, ar lua în calcul o ieșire de la guvernare la începutul anului viitor, dacă partidul nu va intra pe un trend ascendent în sondajele de opinie după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. În scenariul unei stagnări sau al unei scăderi, Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat atât de la conducerea PNL, cât și din fruntea Guvernului. Tensiunile se accentuează pe fondul informațiilor apărute în presă potrivit cărora PSD ar urma să voteze în bloc moțiunea simplă de demitere a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, considerată unul dintre principalii responsabili pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița. Subiectul a fost analizat de jurnalista și analista DC Business, Elena Cristian, într-o intervenție la România TV.

"Diana Buzoianu nu va pleca acasă"

"Dacă facem o analiză a zilei de astăzi, cu siguranță vom ajunge la concluzia că Diana Buzoianu nu va pleca acasă. Nu că nu ar avea motive să plece acasă sau că nu ar primi suficiente voturi pentru demitere, ci pur și simplu este convinsă că nu a făcut nimic rău în criza apei din Prahova și Dâmbovița și că nu avea nicio atribuție. Este doar ministru. Ce atribuții putea să aibă ea în scandalul apei și în tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Este un mod de a conduce, acela de a nu-ți asuma absolut nimic. Toți ceilalți sunt vinovați și că tu ești cel care ești perfect, nu faci nimic rău și trebuie să rămâi acolo tot timpul.

Acum, revenind la acest guvern, informațiile noastre sunt că, în fiecare partid, mai exact PSD și PNL, mai puțin la USR, ei nu fac evaluări, pentru că la ei totul este perfect, se analizează tot ce s-a întâmplat în perioada imediat următoare. Încă nu au făcut analiza rezultatului de la București. S-a cerut o analiză foarte clară pentru a afla de ce Daniel Băluță a ajuns pe locul 3 în București și vor și o analiză în teritoriu.

"Va fi o perioadă foarte grea. Vor împinge inclusiv bugetul și restul deciziilor într-o prăpastie"

La PNL sunt și acolo tabere. Se discută poziții diferite. Fiecare va lua o decizie în perioada imediat următoare. O eventuală ieșire a PNL de la guvernare ne-ar lăsa cu un guvern PSD-USR-UDMR, ceea ce sigur nu ar fi funcțional. PSD vrea și el să iasă de la guvernare, ceea ce înseamnă că ar rămâne un guvern minoritar.

Va fi o perioadă foarte grea. Situația bugetară, situația economică nu este deloc una bună, ca să nu zic că este dezastruoasă. Cresc taxele și impozitele, puterea de cumpărare este din ce în ce mai scăzută, nivelul de trai este din ce în ce mai jos și toate aceste scandaluri politice vor împinge inclusiv bugetul și restul deciziilor într-o prăpastie", a explicat Elena Cristian, jurnalist și analist DC Business.

CITEȘTE ȘI: Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 

acest articol reprezintă o opinie
diana buzoianu
motiune cenzura
psd
pnl
coalitie de guvernare
