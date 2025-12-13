Salt major în lupta cu AVC-ul: Rogobete anunță un buget record pentru acest program

Potrivit ministrului, suma este mult mai mare faţă de anul 2021 și permite realizarea unor proceduri moderne, ceea ce crește semnificativ șansele de supraviețuire și recuperare.

„Un alt domeniu important de care Târgu Mureşul este mândru sau eu sunt, cel puţin, mândru pentru ce se întâmplă la Târgu Mureş, este zona de radiologie intervenţională, unde (...) centrul medical de aici a dat dovadă de excelenţă. Sunt tot mai multe trombectomii şi tot mai multe intervenţii care se realizează la nivel local.

Atunci când am preluat zona de acţiuni prioritare, în noiembrie 2021, în momentul când am intrat în Ministerul Sănătăţii, bugetul naţional total pentru programul de finanţare pentru AVC era de 18 milioane de lei la nivel naţional.

Astăzi, acum, când închidem anul 2025, discutăm despre un buget de 66 de milioane de lei care practic a crescut progresiv în ultimii ani şi care a adus la tratarea a mii de pacienţi de AVC prin proceduri moderne, trombectomii şi, sigur, alte proceduri”, a spus Alexandru Rogobete în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Târgu Mureș.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, datorită acestor proceduri pacientul poate fi reintegrat în societate rapid, acesta se poate recupera mult mai rapid, iar șansele de supraviețuire cresc considerabil.

„Am spus acum câteva zile că tot mai mulţi tineri doresc să se întoarcă acasă şi avem aici dovada vie a colegului nostru (dr. Septimiu Popescu, n.r.) care, după 5 ani de profesat în Franţa, a hotărât să se întoarcă la Târgu Mureş pentru radiologie intervenţională, pentru că are cu ce lucra, pentru că finanţarea a ajuns la un nivel în care colegii noştri care au profesat în alte ţări să poată să îşi desfăşoare activitatea medicală în condiţii decente, în condiţii normale în România”, a spus ministrul Alexandru Rogobete.

A crescut numărul pacienților care pot fi tratați

Dr. Lucian Mărginean, coordonatorul Laboratorului de Radiologie Intervenţională din SCJU Târgu Mureş, a spus că, datorită ajutorului pe care l-a oferit Ministerul Sănătăţii, numărul pacienților care pot fi tratați a crescut.

„Dacă ne gândim că acum şapte-opt ani, practic, ba chiar mai mult, nu aveam soluţii terapeutice pentru astfel de pacienţi, astăzi reuşim să tratăm undeva la ordinul miilor la nivel naţional. Această creştere a fost posibilă doar cu susţinerea financiară pentru dotarea de echipamente. Şi aici vreau să menţionez că suntem unul dintre centrele care vor fi dotate cu noi echipamente pentru ceea ce înseamnă tratamentul modern al AVC-ului, însemnând finanţări substanţiale la nivelul spitalului şi totodată prin dezvoltarea resursei umane, care la un moment dat era o problemă (...).

Avem aproape aceleaşi condiţii ca şi în străinătate, în care putem să dezvoltăm terapii medicale de înaltă performanţă, terapii care aduc soluţii - până nu de mult, pacienţi care nu aveau posibilitatea sau nu aveau nicio resursă terapeutică astăzi pot fi trataţi”, a spus dr. Lucian Mărginean.

Potrivit doctorului, spitalul din Târgu Mureş are o importanță deosebită în radiologie intervenţională şi în neuroradiologie intervenţională, la nivel național.

„Să ştiţi că şi la noi în spitale, chiar dacă uneori nu avem pereţii atât de frumos zugrăviţi, condiţiile medicale (...), dotările de aparatură, finanţarea sunt cel puţin la nivelul celor de afară.

Mai mult decât atât, în discuţia cu domnul ministru, pentru a creşte resursa umană, se vor înfiinţa nişte comisii care să poată să acrediteze medicii sosiţi din străinătate, care au deja competenţe pe care le-au obţinut în străinătate şi pot să vină să le echivaleze în România, ceea ce va duce la o dezvoltare în plus a resursei umane”, a explicat dr. Lucian Mărginean.

