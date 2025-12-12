Femeia „căsătorită“ cu o păpușă de cârpă susține că a rămas însărcinată cu aceasta pentru a patra oară / video

Meirivone Rocha Moraes și Marcelo, o păpușă de cârpă în mărime naturală, au în prezent trei copii împreună, fiul de doi ani, Marcelinho, și fiicele gemene, Marcela și Emilia, potrivit Need to Know.

Într-o filmare în care a tras apa la toaletă în fața celor 850.000 de urmăritori ai săi de pe TikTok, Meirivone a dezvăluit că acum așteaptă un al doilea fiu. Femeia în vârstă de 39 de ani a spus că este însărcinată în opt luni și că urmează să „nască” înainte de Crăciun.

„Cu mare entuziasm și bucurie am organizat petrecerea de dezvăluire a sexului și am descoperit că al patrulea nostru copil este un băiat”, a declarat brazilianca Meirivone, pentru Need To Know.

„Marcelo și cu mine suntem foarte fericiți pentru că acum vom avea două fetițe și doi băieți. Am fost atât de fericiți încât am sărit de bucurie. Sunt în luna a opta de sarcină și pregătirile pentru a-l primi pe noul membru al familiei merg foarte bine. Marcelo este încântat și a promis că va face o cameră albastră pentru băieți și o cameră roz pentru fete. Nașterea este programată pentru între 18 și 20 decembrie”, a dezvăluit Meirivone.

Ultimul copil al familiei. Păpușa va fi sterilizată

Meirivone a dezvăluit, de asemenea, că al patrulea copil va fi ultimul, deoarece Marcelo, care este o păpușă, urmează să fie sterilizat.

„Vorbim despre o vasectomie a lui Marcelo și am decis să nu mai avem copii, acesta va fi ultimul”, a zis femeia.

Meirivone are drept partener o păpușă de cârpă după ce s-a plâns mamei sale că este singură și nu are cu cine să danseze. Marcelo a fost creat de mama ei și, potrivit femeii, a fost dragoste la prima vedere.

„Când mama mea l-a creat pe Marcelo și mi l-a prezentat pentru prima dată, m-am îndrăgostit de el. Imediat.

Marcelo este un bărbat atât de elegant, toate femeile îl invidiază”, a povestit femeia.

Cuplul s-a bucurat de o poveste de dragoste fulgerătoare, iar după câteva luni, Meirivone s-a trezit „însărcinată” cu primul lor copil.

Nevrând să aibă un copil în afara căsătoriei, cei doi au decis să se căsătorească într-o ceremonie la care au participat 250 de persoane.