€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Data actualizării: 23:54 11 Dec 2025 | Data publicării: 23:52 11 Dec 2025

Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Autor: Tiberiu Vasile

sorin grindeanu psd Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres
 

O adresă internă transmisă în PSD și semnată de Claudiu Manda a declanșat un val de speculații. Liderilor locali i s-a cerut să evalueze activitatea în coaliție și să își exprime poziția privind direcția politică a social-democraților.

PSD a pus în mișcare un proces amplu de consultări interne, după ce conducerea centrală a transmis organizațiilor județene, de sector și filialei București un document prin care li se cere o analiză serioasă a activității desfășurate în cadrul actualei coaliții. Adresa, parafată de deputatul Claudiu Manda, a fost distribuită structurilor din teritoriu în contextul în care partidul începe să discute tot mai des, inclusiv informal, despre o eventuală ieșire de la guvernare.

PSD deschide consultări interne după șase luni de guvernare Bolojan

Potrivit Oficiul de Știri, social-democrații marchează șase luni de când au intrat în formula actuală de guvernare condusă de Ilie Bolojan. A fost o perioadă în care PSD a oferit atât susținere parlamentară, cât și miniștri în portofolii importante. Evaluarea acestei etape este prezentată drept necesară, mai ales după rezultatele alegerilor locale parțiale: „PSD a câștigat în 12 din 14 UAT-uri, dar a pierdut Bucureștiul”.

În adresă se vorbește despre nevoia unei „analize lucide”, iar această formulare a declanșat întrebări în partid cu privire la direcția în care se îndreaptă coaliția și la cât de realistă este o ieșire de la guvernare, având în vedere contextul politic.

Consultări interne pentru definirea poziției PSD

Decizia Biroului Permanent Național este clară: începe o rundă extinsă de consultări interne, în care liderii locali trebuie să spună direct ce funcționează și ce nu în colaborarea cu Guvernul Bolojan. Două întrebări sunt esențiale în această discuție: 

în ce măsură politicile promovate de Executiv reflectă identitatea și valorile PSD și ale electoratului său;

ce direcție ar trebui să adopte partidul în perioada următoare.

La acestea se adaugă solicitarea de a evalua temele majore aflate pe masa Guvernului: creșterea salariului minim, reducerea cheltuielilor administrative, concedieri, eventuale scăderi de venituri, dar și posibile majorări de taxe și impozite locale pentru a suplimenta bugetul statului.

O atenție specială este cerută pentru zona pensiilor și pentru identificarea finanțării necesare continuării investițiilor publice din bugetul pe 2026.

PSD cere semnale clare din teritoriu înainte de orice decizie privind o eventuală ieșire de la guvernare

Conducerea partidului a transmis ferm că opiniile primarilor și ale liderilor locali trebuie să reflecte percepția oamenilor din comunități privind măsurile luate de Guvernul Bolojan. De aceea, recomandările vor avea un rol decisiv dacă discuția despre o posibilă ieșire de la guvernare va avansa sau va rămâne doar o ipoteză de lucru.

Organizațiile sunt îndemnate să consulte Consiliile Politice Județene sau de Sector pentru a integra toate pozițiile relevante, astfel încât procesul de consultări interne să ofere o imagine cât mai exactă asupra direcției pe care PSD ar trebuie să o urmeze.

Documentul le cere totodată liderilor din teritoriu să puncteze care sunt piesele de bază ale agendei social-democrate ce trebuie apărate fără ezitare și ce traseu politic ar trebui urmat dacă actualii parteneri de coaliție ignoră aceste priorități. După centralizarea tuturor punctelor de vedere venite din filiale, PSD va elabora o sinteză amplă, pe care o va prezenta conducerii naționale. Aceasta va constitui fundamentul pe care se va lua decizia finală privind continuarea sau încetarea participării la guvernare.

DOCUMENT:Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
coalitie
bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Motivul pentru care Prințesa Kate și Prințul William sunt „mai indulgenți” cu Louis decât cu Charlotte și George
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Semnal de alarmă după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan. Care e pragul mortal de ore suplimentare la muncă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 12 ore si 40 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat acum 11 ore si 11 minute
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 10 Dec 2025
Medicul chirurg dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timp ce consulta un pacient. Mesajul soției
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close