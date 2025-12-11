Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?

PSD a pus în mișcare un proces amplu de consultări interne, după ce conducerea centrală a transmis organizațiilor județene, de sector și filialei București un document prin care li se cere o analiză serioasă a activității desfășurate în cadrul actualei coaliții. Adresa, parafată de deputatul Claudiu Manda, a fost distribuită structurilor din teritoriu în contextul în care partidul începe să discute tot mai des, inclusiv informal, despre o eventuală ieșire de la guvernare.

PSD deschide consultări interne după șase luni de guvernare Bolojan

Potrivit Oficiul de Știri, social-democrații marchează șase luni de când au intrat în formula actuală de guvernare condusă de Ilie Bolojan. A fost o perioadă în care PSD a oferit atât susținere parlamentară, cât și miniștri în portofolii importante. Evaluarea acestei etape este prezentată drept necesară, mai ales după rezultatele alegerilor locale parțiale: „PSD a câștigat în 12 din 14 UAT-uri, dar a pierdut Bucureștiul”.

În adresă se vorbește despre nevoia unei „analize lucide”, iar această formulare a declanșat întrebări în partid cu privire la direcția în care se îndreaptă coaliția și la cât de realistă este o ieșire de la guvernare, având în vedere contextul politic.

Consultări interne pentru definirea poziției PSD

Decizia Biroului Permanent Național este clară: începe o rundă extinsă de consultări interne, în care liderii locali trebuie să spună direct ce funcționează și ce nu în colaborarea cu Guvernul Bolojan. Două întrebări sunt esențiale în această discuție:

în ce măsură politicile promovate de Executiv reflectă identitatea și valorile PSD și ale electoratului său;

ce direcție ar trebui să adopte partidul în perioada următoare.

La acestea se adaugă solicitarea de a evalua temele majore aflate pe masa Guvernului: creșterea salariului minim, reducerea cheltuielilor administrative, concedieri, eventuale scăderi de venituri, dar și posibile majorări de taxe și impozite locale pentru a suplimenta bugetul statului.

O atenție specială este cerută pentru zona pensiilor și pentru identificarea finanțării necesare continuării investițiilor publice din bugetul pe 2026.

PSD cere semnale clare din teritoriu înainte de orice decizie privind o eventuală ieșire de la guvernare

Conducerea partidului a transmis ferm că opiniile primarilor și ale liderilor locali trebuie să reflecte percepția oamenilor din comunități privind măsurile luate de Guvernul Bolojan. De aceea, recomandările vor avea un rol decisiv dacă discuția despre o posibilă ieșire de la guvernare va avansa sau va rămâne doar o ipoteză de lucru.

Organizațiile sunt îndemnate să consulte Consiliile Politice Județene sau de Sector pentru a integra toate pozițiile relevante, astfel încât procesul de consultări interne să ofere o imagine cât mai exactă asupra direcției pe care PSD ar trebuie să o urmeze.

Documentul le cere totodată liderilor din teritoriu să puncteze care sunt piesele de bază ale agendei social-democrate ce trebuie apărate fără ezitare și ce traseu politic ar trebui urmat dacă actualii parteneri de coaliție ignoră aceste priorități. După centralizarea tuturor punctelor de vedere venite din filiale, PSD va elabora o sinteză amplă, pe care o va prezenta conducerii naționale. Aceasta va constitui fundamentul pe care se va lua decizia finală privind continuarea sau încetarea participării la guvernare.

