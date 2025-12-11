€ 5.0898
Obiceiul care te ajută să trăiești mai mult. E mai bun decât dieta sau exercițiile fizice. Și experții au fost surprinși - Studiu
Data publicării: 22:58 11 Dec 2025

Obiceiul care te ajută să trăiești mai mult. E mai bun decât dieta sau exercițiile fizice. Și experții au fost surprinși - Studiu
Autor: Doinița Manic

femeie fericita viata lunga Imagine cu o femeie care își bea cafeaua de dimineață. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @benzoix
 

Există un factor care are impact mai mare asupra speranței de viață decât dieta sau sportul.

Știai că timpul pe care îl câștigi într-o zi stând treaz până târziu ar putea reduce durata vieții tale? Ei bine, asta arată un nou studiu care leagă somnul insuficient de o speranță de viață mai mică.

Deși somnul insuficient a fost anterior asociat cu o serie de probleme de sănătate și o durată de viață mai scurtă, această ultimă investigație a descoperit că dormitul suficient are un impact mult mai mare asupra speranței de viață decât dieta și exercițiile fizice - factori despre care se știe că adaugă ani la viață.

Cercetătorii de la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon (OHSU) au analizat datele unor sondaje din întreaga Americă, acoperind anii 2019-2025. Măsurătorile speranței de viață au fost comparate cu evaluările auto-raportate ale duratei somnului, mai puțin de șapte ore pe noapte fiind considerat un prag pentru somn insuficient, scrie Science Alert.

Experții, surprinși de rezultatele studiului

Apoi cercetătorii au luat în considerare și alte variabile care pot afecta speranța de viață, inclusiv inactivitatea fizică, statutul de angajare și nivelul de educație. Asocierea dintre somnul insuficient și speranța de viață mai mică a rămas valabilă. 

„Nu mă așteptam ca somnul insuficient să fie atât de puternic corelat cu speranța de viață. Întotdeauna am crezut că somnul este important, dar această cercetare subliniază cu adevărat acest lucru: oamenii ar trebui să se străduiască să doarmă șapte până la nouă ore, dacă este posibil”, spune Andrew McHill, fiziolog al somnului la OHSU.

Fiind un studiu pur observațional, cercetarea nu poate dovedi că un somn insuficient îți scade viața cu luni sau ani.

Un studiu ca acesta nu poate nici să deslușească interacțiunile complexe dintre somn, dietă și exerciții fizice. Rezultatele sugerează că durata somnului pe care îl ai în fiecare noapte este un indicator semnificativ al sănătății pe termen lung.

Ce boli pot apărea din cauza somnului insuficient

Un somn adecvat este vital pentru aproape fiecare aspect al bunăstării noastre: de exemplu, lipsa unei singure nopți de somn poate afecta circuitele cerebrale și sistemul imunitar al organismului. În special, cercetătorii evidențiază obezitatea și diabetul ca fiind două afecțiuni legate de somnul deficitar care ar putea reduce speranța de viață.

„Este intuitiv și are mult sens, dar a fost totuși izbitor să vedem cum se materializează atât de puternic în toate aceste modele. Un somn bun va îmbunătăți modul în care te simți, dar și cât timp trăiești”, spune McHill.

 
 
 

somn
speranta de viata
longevitate
