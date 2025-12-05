La conferința HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a vorbit și despre ce ajungem să mâncăm.

În timp ce Uniunea Europeană a reglementat strict utilizarea antibioticelor în zootehnie, în multe alte regiuni, America de Sud, India, China, Africa, antibioticele continuă să fie folosite în alte scopuri decât cele medicale, ceea ce transformă fenomenul într-o problemă globală de sănătate publică.

„În Asia și în Africa se consumă antibiotice nu doar în zona umană, ci și în zootehnie. Antibioticele sunt folosite nu numai ca medicamente pentru animale, pești, păsări și mamifere, ci și ca factori de creștere. Dacă introduci antibiotice în apa în care crește peștele, el, împreună cu nutrienții cu care este hrănit, va crește mai repede.

Consumul de pește care conține cantități relativ reduse de antibiotice generează rezistență. Cel puțin jumătate din problemă se află în acest sector. La nivelul Uniunii Europene am reglementat utilizarea antibioticelor în zootehnie. Însă în multe țări, din America de Sud, Asia (India, China) și Africa, antibioticele sunt folosite în alte scopuri decât cele terapeutice, iar acest lucru reprezintă o problemă de sănătate publică.

De aici a pornit și conceptul de One Health, o sănătate unică, integrată, care include medicina umană, medicina veterinară și mediul. Mediul este, de asemenea, poluat de antibiotice, mai ales în zona fabricilor care produc astfel de substanțe, unde pot fi contaminate apele profunde. Problema devine astfel și mai mare. Abordarea integrată este necesară.

Noi am discutat doar o parte a problemei aici, la dumneavoastră în emisiune. Dar ar fi bine ca și colegii de la ANSVSA să participe la o astfel de dezbatere. Ministerul Mediului are, desigur, multe alte probleme; dacă ar trebui să le rezolve și pe cele legate de antibiotice, pe lângă cele legate de baraje, ape și altele, ar fi o provocare majoră”, a zis Alexandru Rafila.

Întâmplare din 1989

În 1989, în timpul Revoluției, veneau cetățenii cu ajutoare la Spitalul Municipal, a povestit jurnalistul Val Vâlcu. A venit cineva cu o sacoșă și a spus: „Uite, v-am adus antibiotice”. Le avea într-o pungă obișnuită. „Sunt pentru vaci”, a spus. „Venim de la fermă”. Am întrebat: „Păi ce să facem cu ele?” Răspunsul a fost: „Le luăm și noi când suntem bolnavi, ne fac bine”.

„Bacteriile, să știți, nu fac distincție între om și animal. Produc infecții și la unele, și la altele. Iar rezistența se transmite încrucișat fără niciun fel de problemă”, a zis Alexandru Rafila.

