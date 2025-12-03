€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Sanatate Boala bătrâneții afectează tot mai mult tinerii de 20 - 30 de ani. Turele de noapte și țigările contribuie decisiv: nu e întâmplător!
Data actualizării: 12:52 03 Dec 2025 | Data publicării: 12:52 03 Dec 2025

EXCLUSIV Boala bătrâneții afectează tot mai mult tinerii de 20 - 30 de ani. Turele de noapte și țigările contribuie decisiv: nu e întâmplător!
Autor: Iulia Horovei

Tinerii de 20 - 30 de ani au tot mai mult colesterolul crescut/ foto pexels Tinerii de 20 - 30 de ani au tot mai mult colesterolul crescut/ foto pexels
 

Nu de puține ori, medicii descoperă în rândul tinerilor un colesterol crescut la analizele de rutină.

Colesterolul crescut în sânge este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare și, deși este prezent în general la persoane în vârstă, nu de puține ori se regăsește și în rândul tinerilor.

„În mod tradițional, e considerat un factor de risc, care apare sau se intesifică odată cu vârsta și apare la vârste mai înaintate”, a punctat dr. Monica Trofin-Bănescu, șef secție Cardiologie și USTACC, Spitalul Clinic SANADOR.

Colesterolul la tineri

„Însă, de multe ori în practica clinică ne întâlnim cu tineri care au în plan să efectueze o intervenție chirurgicală. Și, în vederea ei, își fac un set mai complex de analize. În urma lor, nu de puține ori, se decelează un profil lipidic alterat: colesterol rău crescut, colesterol bun scăzut și/sau un nivel crescut de trigliceride. Acesta e un scenariu clinic.

Un alt scenariu clinic este screeningul dislipidemiei la tineri. Aici ne referim la pacienți tineri, între 20-30 ani, care prezintă un factor de risc cardiovascular. Fie au antecedente heredocolaterale de afecțiune cardiovasculară sau cerebrovasculară la vârste tinere, au avut părinți, frați surori cu astfel de afecțiuni la vârste tinere - iar astfel le facem și lor un screening al profilului lipidic. Fie prezintă obezitate sau diabet zaharat, forma autoimună (de tip I). Și acestor pacienți li se efectuează, la vârstă tânără, un screening al profilului lipidic”, a explicat dr. Monica Trofin-Bănescu, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News și DC Medical.

Factori de risc care cresc colesterolul la tineri

În ceea ce privește tinerii care descoperă întâmplător că au un colesterol crescut, dr. Trofin-Bănescu a zis că „o parte dintre ei au așa-numita dislipidemie familiară, adică moștenesc colesterolul crescut de la întaintașii lor. Există, însă, și tineri care prezintă colesterol crescut, dar în același timp prezintă un indice de masă corporală crescut, povestesc că lucrează în ture de noapte, că fumează din liceu două pachete de țigări pe zi. Și, nu în mod întâmplător, au și acest colesterol crescut. Dacă este o formă severă de dislipidemie, aceasta se poate însoți de consecințe potențial periculoase, cum este pancreatita acută, care este o urgență medico-chirurgicală sau, chiar pe termen lung, pancreatică acută.

La tinerii care prezintă, pe lângă profilul lipidic alterat, și acei factori de risc suplimentari, atunci prima inițiativă este schimbarea stilului de viață. Indicele de masă corporală crescut, sedentarismul, tipul de alimentație nesănătoasă, precum fast-food, fumatul, stresul cronic. Toți sunt factori care, pe termen lung, vor determina afecțiuni cardiace, cerebrale sau vasculare”, a mai spus aceasta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanador
colesterol
tineri
persoane afectate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Cine este tânăra care a depășit vedete și magnați și a devenit miliardară la doar 30 de ani?
Publicat acum 18 minute
Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori. De ce are nevoie sistemul de învățământ / video
Publicat acum 26 minute
Provocările financiare și sociale ale românilor: Cum ne influențează deciziile de moment viitorul financiar
Publicat acum 27 minute
Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video
Publicat acum 39 minute
IULIUS obține prima refinanțare unitară din România pentru un portofoliu mixed-use, în valoare de 305 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 21 ore si 49 minute
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Participați la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close