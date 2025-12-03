Colesterolul crescut în sânge este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare și, deși este prezent în general la persoane în vârstă, nu de puține ori se regăsește și în rândul tinerilor.

„În mod tradițional, e considerat un factor de risc, care apare sau se intesifică odată cu vârsta și apare la vârste mai înaintate”, a punctat dr. Monica Trofin-Bănescu, șef secție Cardiologie și USTACC, Spitalul Clinic SANADOR.

Colesterolul la tineri

„Însă, de multe ori în practica clinică ne întâlnim cu tineri care au în plan să efectueze o intervenție chirurgicală. Și, în vederea ei, își fac un set mai complex de analize. În urma lor, nu de puține ori, se decelează un profil lipidic alterat: colesterol rău crescut, colesterol bun scăzut și/sau un nivel crescut de trigliceride. Acesta e un scenariu clinic.

Un alt scenariu clinic este screeningul dislipidemiei la tineri. Aici ne referim la pacienți tineri, între 20-30 ani, care prezintă un factor de risc cardiovascular. Fie au antecedente heredocolaterale de afecțiune cardiovasculară sau cerebrovasculară la vârste tinere, au avut părinți, frați surori cu astfel de afecțiuni la vârste tinere - iar astfel le facem și lor un screening al profilului lipidic. Fie prezintă obezitate sau diabet zaharat, forma autoimună (de tip I). Și acestor pacienți li se efectuează, la vârstă tânără, un screening al profilului lipidic”, a explicat dr. Monica Trofin-Bănescu, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News și DC Medical.

Factori de risc care cresc colesterolul la tineri

În ceea ce privește tinerii care descoperă întâmplător că au un colesterol crescut, dr. Trofin-Bănescu a zis că „o parte dintre ei au așa-numita dislipidemie familiară, adică moștenesc colesterolul crescut de la întaintașii lor. Există, însă, și tineri care prezintă colesterol crescut, dar în același timp prezintă un indice de masă corporală crescut, povestesc că lucrează în ture de noapte, că fumează din liceu două pachete de țigări pe zi. Și, nu în mod întâmplător, au și acest colesterol crescut. Dacă este o formă severă de dislipidemie, aceasta se poate însoți de consecințe potențial periculoase, cum este pancreatita acută, care este o urgență medico-chirurgicală sau, chiar pe termen lung, pancreatică acută.

La tinerii care prezintă, pe lângă profilul lipidic alterat, și acei factori de risc suplimentari, atunci prima inițiativă este schimbarea stilului de viață. Indicele de masă corporală crescut, sedentarismul, tipul de alimentație nesănătoasă, precum fast-food, fumatul, stresul cronic. Toți sunt factori care, pe termen lung, vor determina afecțiuni cardiace, cerebrale sau vasculare”, a mai spus aceasta.