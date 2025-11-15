€ 5.0847
Psiholog vs psihiatru: Cine poate face psihoterapie în România? Răspunsul lui Edmond Cracsner
Data publicării: 14:31 15 Noi 2025

EXCLUSIV Psiholog vs psihiatru: Cine poate face psihoterapie în România? Răspunsul lui Edmond Cracsner
Autor: Mihai Ciobanu

edmond cracsner
 

Psihologii și psihiatrii au roluri distincte, dar complementare, în îngrijirea sănătății mintale, iar tot mai mulți medici psihiatri aleg să devină și psihoterapeuți cu acte în regulă.

Președintele Colegiului Psihologilor din România, Edmond Cracsner, explică faptul că psihoterapia nu este exclusiv a psihologilor, însă medicii au nevoie de un atestat de liberă practică pentru a o exercita, un demers tot mai frecvent în rândul specialiștilor.

„De regulă, psihologul nu lucrează în mod individual. Persoana care vine la psiholog vine fie pentru că are o problemă şi atunci în mod direct această relaţie este nemediată sau este trimis la psiholog pe baza unei scriori sau adrese medicale. 

Fiecare profesie are metodele, tehnicile şi procedeele sale, dar există, pentru psihologi, şi ghiduri cu privire la modul în care trebuie să se desfăşoare o activitate în cabinet, o şedinţă de psihologie. 

Psihiatrul face consiliere psihiatrică, medicală, din perspectiva profesiei pe care o are, dar în varianta în care desfăşoară şi activităţi de psihoterapie, în acest caz medicul psihiatru trebuie să deţină atestat de practică în psihoterapie. În România, în momentul de faţă, medicii psihiatri care doresc să practice psihoterapia se înscriu în Colegiul Psihologilor din România, obţin atestat de liberă practică având competenţă în psihoterapie într-o metodă terapeutică. 

Nu e nicio jenă, niciun vot de blam dacă medicul care doreşte să practice psihoterapia solicită un atestat de liberă practică. Sunt foarte mulţi medici psihiatri înscrişi în Colegiul Psihologilor din România pentru această competenţă”, a explicat, într-un  interviu la DC News, Edmond Cracsner, preşedintele Colegiului Psihologilor din România. 

VIDEO:

Edmond Cracsner
