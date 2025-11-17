Rezultatele studiul național „Brain drain în sistemul medical”. Baciu: Cifrele confirmă o realitate despre care s-a vorbit prea puțin

Deputatul Andrei Baciu, membru al Comisiei pentru sănătate și familie, alături de un colectiv de cercetare format din Raluca Dragomir și Ștefan Rădulescu, lansează rezultatele studiul național „Brain drain în sistemul medical”.

Acest studiu prezintă o analiză amplă asupra motivelor care determină studenții la medicină și medicii rezidenți să ia în considerare plecarea din România.

Studiul a fost realizat cu sprijinul universităților de medicină și farmacie din întreaga țară și al organizațiilor studențești de profil.

Datele adunate de la peste 4.200 de studenți și medici rezidenți oferă una dintre cele mai ample perspective asupra motivațiilor, dificultăților și nevoilor reale ale medicilor tineri din România.

Ce îi împinge pe medicii tineri să plece din țară?

„Mâine, la ora 11:00, prezentăm public rezultatele unui studiu la care au contribuit mii de studenți și medici rezidenți din toate centrele universitare mari ale României. Este, probabil, cea mai amplă radiografie pe care am văzut-o în ultimii ani despre ce simt, ce trăiesc și ce îi împinge pe medicii tineri să plece din țară.



Astăzi pot spune doar atât: cifrele confirmă o realitate despre care s-a vorbit prea puțin - frica, lipsa de încredere și lipsa oportunităților reale cântăresc mai mult decât salariile.



De exemplu, 75% dintre studenții la medicină care vor să plece din țară NU cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România. Iar aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc. Restul concluziilor… mâine”, a scris Andrei Baciu pe Facebook.

