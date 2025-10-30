€ 5.0856
Data actualizării: 19:57 30 Oct 2025 | Data publicării: 18:10 30 Oct 2025

Rogobete: România se alătură rețelei internaționale de donatori de celule stem hematopoietice
Autor: Iulia Horovei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres
 

Guvernul a aprobat interconectarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu rețelele internaționale similare.

Guvernul a aprobat hotărârea privind interconectarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu rețelele internaționale similare și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Șanse sporite pentru pacienți

Finanțarea aprobatǎ astǎzi permite României să fie conectatǎ la baza internațională de date „Search & Match Service” și să asigure recunoașterea europeană a laboratoarelor de profil, mai precizează ministerul.

„România își consolidează rolul activ în rețeaua globală a donatorilor de celule stem hematopoietice - o legătură esențială care le oferă pacienților șansa de a identifica mai rapid un donator compatibil, oriunde în lume”, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Transplantul de celule stem hematopoietice oferă o șansă reală la viață pacienților diagnosticați cu afecțiuni grave, precum leucemia sau anemia aplastică severă.

„Ministerul Sănătății va continua să susțină dezvoltarea Registrului Național și colaborarea internațională, pentru ca fiecare pacient care are nevoie de un transplant să poată primi tratamentul necesar”, conchid oficialii. 

Transplantul de celule stem hematopoietice, vital pentru pacienții cu afecțiuni grave

„Transplantul de celule stem hematopoietice este o procedură standardizată de tratament, care se adresează bolilor hematologice grave, congenitale sau dobâdite, și care se efectuează de rutină și în România. De cele mai multe ori, este singura opțiune curativă pentru acești pacienți, este o procedură complexă, dar care poate salva vieți. În funcție de tipul și prognosticul bolii, de vârsta și comorbiditățile pacientului, rata de reușită poate fi foarte diferită", declară conferențiarul Alina Tănase, medic hematolog, președintele Societății Române de Transplant Medular, citat de dcmedical.

Transplantul de celule stem hematopoietice constă în perfuzia intravenoasă a celulelor stem autologe (proprii) sau alogene, prelevate din măduva osoasă, sângele periferic sau sângele din cordonul ombilical. Scopul acestuia este de a restabili funcția celulelor hematopoietice la pacienții a căror măduvă osoasă este afectată de diverse afecțiuni sau care au un sistem imunitar deficitar, potrivit sfatulmedicului.

