Adevărul despre semințele de chia: au beneficii reale, dar nu fac minuni, spun specialiștii

O simulare care a devenit virală pe rețelele de socializare face o serie de afirmații spectaculoase despre semințele de chia, promovate drept „superaliment” datorită conținutului ridicat de fibre, proteine, omega-3 și antioxidanți.

Potrivit acesteia, o lingură de semințe pusă în apă și consumată ar „curăța intestinele ca o perie moale”, ar reduce pofta de zahăr, ar îmbunătăți metabolismul și sănătatea inimii și ar hidrata pielea „din interior”, conform Ladbible.

O altă simulare afirmă chiar că amestecul de chia și suc de lămâie acționează ca un „duș intern” pentru organism.

Ce spun specialiștii

Experții medicali avertizează că simulările nu provin din surse acreditate și exagerează efectele reale ale semințelor de chia.

Nutriționiștii confirmă totuși că acestea pot crește valoarea nutrițională a meselor și pot ajuta la controlul poftei de zahăr, datorită conținutului ridicat de fibre care oferă sațietate.

Medicii subliniază însă că beneficiile substanțiale apar în timp, nu după câteva zile. „Dacă consumați multe semințe de chia, îmbunătățirile apar abia după câteva luni”, au avertizat aceștia.

Experiența unei persoane care a testat dieta cu chia

O femeie care a încercat timp de o săptămână o dietă bazată pe semințe de chia spune că experimentul a fost „o aventură în materie de textură”.

Totuși, ea a observat rapid unele efecte digestive pozitive și o senzație mai mare de sațietate după mese, afirmând că se simțea „mai energică”. Nu a considerat însă că semințele ar fi „un remediu miraculos pentru sănătate”.

Un inconvenient frecvent menționat este că semințele se lipesc de dinți.

Cazuri neobișnuite când semințele de chia pot deveni periculoase

În unele situații, chia poate avea efectul opus „curățării interne”. Un bărbat a ajuns la spital după ce esofagul i s-a blocat din cauza unei mase compacte de semințe care absorbiseră apă și se transformaseră într-un gel dens, descris de medic ca având „consistență de plastilină”.

Medicii recomandă hidratarea adecvată și consumul moderat pentru a evita astfel de incidente.

Semințele de chia pot aduce beneficii reale sănătății, însă nu sunt un panaceu și nu acționează miraculos, așa cum sugerează simulările virale.

Specialiștii sfătuiesc consumatorii să le integreze treptat în alimentație, să bea suficiente lichide și să fie atenți la promisiunile senzaționaliste de pe internet.