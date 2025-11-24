€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Adevărul despre semințele de chia: au beneficii reale, dar nu fac minuni, spun specialiștii
Data actualizării: 09:55 24 Noi 2025 | Data publicării: 09:55 24 Noi 2025

Adevărul despre semințele de chia: au beneficii reale, dar nu fac minuni, spun specialiștii
Autor: Alexandra Curtache

apa-de-chia_81019700 foto: Freepik
 

O simulare neacreditată care circulă online pretinde că semințele de chia „curăță intestinele ca o perie” și oferă numeroase beneficii rapide. Specialiștii atrag atenția că afirmațiile sunt exagerate, iar rezultatele reale apar doar cu răbdare.

O simulare care a devenit virală pe rețelele de socializare face o serie de afirmații spectaculoase despre semințele de chia, promovate drept „superaliment” datorită conținutului ridicat de fibre, proteine, omega-3 și antioxidanți.

Potrivit acesteia, o lingură de semințe pusă în apă și consumată ar „curăța intestinele ca o perie moale”, ar reduce pofta de zahăr, ar îmbunătăți metabolismul și sănătatea inimii și ar hidrata pielea „din interior”, conform Ladbible.

O altă simulare afirmă chiar că amestecul de chia și suc de lămâie acționează ca un „duș intern” pentru organism.

Ce spun specialiștii

Experții medicali avertizează că simulările nu provin din surse acreditate și exagerează efectele reale ale semințelor de chia.

Nutriționiștii confirmă totuși că acestea pot crește valoarea nutrițională a meselor și pot ajuta la controlul poftei de zahăr, datorită conținutului ridicat de fibre care oferă sațietate.

Medicii subliniază însă că beneficiile substanțiale apar în timp, nu după câteva zile. „Dacă consumați multe semințe de chia, îmbunătățirile apar abia după câteva luni”, au avertizat aceștia.

Experiența unei persoane care a testat dieta cu chia

O femeie care a încercat timp de o săptămână o dietă bazată pe semințe de chia spune că experimentul a fost „o aventură în materie de textură”.

Totuși, ea a observat rapid unele efecte digestive pozitive și o senzație mai mare de sațietate după mese, afirmând că se simțea „mai energică”. Nu a considerat însă că semințele ar fi „un remediu miraculos pentru sănătate”.

Un inconvenient frecvent menționat este că semințele se lipesc de dinți.

Cazuri neobișnuite când semințele de chia pot deveni periculoase

În unele situații, chia poate avea efectul opus „curățării interne”. Un bărbat a ajuns la spital după ce esofagul i s-a blocat din cauza unei mase compacte de semințe care absorbiseră apă și se transformaseră într-un gel dens, descris de medic ca având „consistență de plastilină”.

Medicii recomandă hidratarea adecvată și consumul moderat pentru a evita astfel de incidente.

Semințele de chia pot aduce beneficii reale sănătății, însă nu sunt un panaceu și nu acționează miraculos, așa cum sugerează simulările virale.

Specialiștii sfătuiesc consumatorii să le integreze treptat în alimentație, să bea suficiente lichide și să fie atenți la promisiunile senzaționaliste de pe internet.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați
Publicat acum 14 minute
Ai diabet și locuiești în mediul rural? Schimbare pentru 11.000 de oameni. România, prima țară care începe noul program
Publicat acum 51 minute
Lideri europeni în sănătate se reunesc la Cluj pentru a discuta viitorul medicinei românești
Publicat acum 58 minute
Recuperarea după operația de augmentare mamară: sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ungaria acuză Europa că încearcă să blocheze planul de pace al SUA. Ucraina anunță că vrea în NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 20 ore si 40 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 14 ore si 12 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close