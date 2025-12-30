€ 5.0963
DCNews Stiri SUA ar urma să impună sancţiuni împotriva mai multor oficiali din Germania
Data actualizării: 15:45 30 Dec 2025 | Data publicării: 15:44 30 Dec 2025

SUA ar urma să impună sancţiuni împotriva mai multor oficiali din Germania
Autor: Doinița Manic

germania sanctiuni rusia Imagine cu clădiri din Germania. Foto: Pixabay
 

SUA iau în considerare sancţiuni împotriva oficialilor germani.

Administraţia Trump ia în considerare impunerea de sancţiuni împotriva oficialilor germani pentru clasificarea partidului Alternativa pentru Germania (AfD) drept "evident de extremă dreapta", ceea ce permite monitorizarea partidului de către serviciile de informaţii, potrivit revistei Der Spiegel, citată marţi de EFE.

Ediţia online a revistei relatează că Departamentul de Stat al SUA ia în considerare sancţiuni economice sau interdicţia de a intra în SUA pentru oficialii de la Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV) care au emis respectiva clasificare a AfD în luna mai, pe care partidul german a contestat-o, transmite Agerpres.

SUA ar lua în considerare şi sancţiuni împotriva judecătorului care a condamnat-o Marine Le Pen

Der Spiegel, care citează foşti oficiali guvernamentali americani pe care nu îi identifică, scrie că se iau în considerare şi sancţiuni împotriva judecătorului care a condamnat-o pe politiciana franceză de extremă dreaptă Marine Le Pen pentru deturnare de fonduri europene şi care, în primă instanţă, i-a interzis să candideze la următoarele alegeri prezidenţiale.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, contactat de Der Spiegel, a declarat că nu vor fi furnizate informaţii prealabile cu privire la posibile măsuri, dar a făcut referire la un mesaj al secretarului de stat Marco Rubio, care criticase pe platforma X remarca BfV asupra AfD.

"Asta nu este democraţie, este tiranie deghizată", a scris Rubio.

Fost diplomat american: Ar fi o nebunie să sancţionăm funcţionari germani

Între timp, fostul diplomat american Tomo Malinowski a declarat pentru Der Spiegel că sancţionarea oficialilor germani ar fi o nebunie, un lucru care nu i-ar trece prin cap nimănui dintr-o administraţie americană "normală".

"Ar fi o nebunie să sancţionăm funcţionari germani. Într-o administraţie americană normală, nimeni nu ar avea o astfel de idee. Dar sancţiunile împotriva şefilor HateAid şi a altor ONG-uri din Europa arată că această administraţie este capabilă de orice", a spus fostul diplomat, care candidează pentru un loc în Camera Reprezentanţilor din partea democraţilor.

HateAid luptă împotriva discursului de ură online, iar lidera sa, Anna-Lena von Hodenberg, a primit acum două luni Crucea de Onoare Prezidenţială a Germaniei din partea preşedintelui Frank-Walter Steinmeier.

Cu toate acestea, Departamentul de Stat al SUA consideră HateAid o organizaţie care promovează "cenzura digitală" şi îngrădeşte libertatea de exprimare şi le-a interzis deja lui Hodenberg şi Josephinei Ballon, care este, de asemenea, membră a conducerii ONG-ului, să intre în Statele Unite.

Fostul comisar european Thierry Breton a intrat, de asemenea, în colimatorul Departamentului de Stat în calitate de arhitect al Digital Service Act, regulament prin care UE intenţionează să oblige platformele să elimine conţinutul ilegal de pe internet. 

sua
germania
sanctiuni
sanctiuni americane
