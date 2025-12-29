€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri Internațional SUA au lansat un atac împotriva Venezuelei. Trump: I-am lovit foarte tare
Data publicării: 21:46 29 Dec 2025

SUA au lansat un atac împotriva Venezuelei. Trump: I-am lovit foarte tare
Autor: Anca Murgoci

Președintele Donald Trump Președintele Donald Trump / Sursa foto: Agerpres
 

SUA au lansat un atac împotriva Venezuelei.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat vineri, că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o "mare instalaţie", în cadrul a ceea ce Washingtonul descrie drept operaţiuni militare împotriva traficului de droguri desfăşurat de Venezuela, dar nu a precizat dacă atacul a fost efectuat pe teritoriul acestei ţări, relatează luni agenţiile AFP şi EFE.

Statele Unite au lovit o zonă de acostare unde se încărcau nave cu droguri

Într-o nouă declaraţie, acordată presei luni, el a spus că Statele Unite au lovit o zonă de acostare unde se încărcau nave cu droguri, transmite Reuters. 

În interviul difuzat vineri, în care a abordat şi presiunile SUA asupra preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, preşedintele american a susţinut că Statele Unite au atacat o instalaţie, despre care a spus că era folosită pentru a produce ambarcaţiuni destinate traficului de droguri.

„Ei au o mare uzină şi o mare instalaţie (...) de unde vin navele", a afirmat Trump, în interviul acordat miliardarului John Catsimatidis, unul dintre susţinătorii săi, la postul de radio WABC.


„În urmă cu două nopţi, am distrus-o. Deci i-am lovit foarte tare", a adăugat el, fără a preciza locaţia acelei instalaţii sau alte detalii.

Nici Pentagonul nu a oferit detalii şi a îndrumat presa să se adreseze Casei Albe, care la rândul ei nu a răspuns. Nici guvernul venezuelean nu a comentat declaraţia lui Trump. 

Vorbind luni în faţa presei în Florida, la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, el a afirmat că a fost lovită o zonă de acostare unde se încărcau nave cu droguri.

„A fost o explozie majoră în zona docurilor unde se încărcau ambarcaţiunile cu droguri", a indicat preşedintele SUA.

„Am lovit toate ambarcaţiunile, iar acum lovim zona (...), este zona de implementare", a adăugat el.

Preşedintele american încearcă să-l înlăture de la putere pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, acuzându-l pe acesta că ar conduce o vastă reţea de trafic cu droguri. De partea sa, Maduro afirmă că Statele Unite urmăresc de fapt să pună mâna pe petrolul Venezuelei, ţară unde activele şi operaţiunile petroliere au fost naţionalizate cu mulţi ani în urmă.

VEZI ȘI: Benjamin Netanyahu, primit de Donald Trump. Întâlnire istorică în Florida: „Israelul nu ar fi mai existat daca era alt premier”. Un detaliu a atras atenția presei 

Armata americană a bombardat în ultimele săptămâni o serie de nave acuzate de SUA că transportă droguri, ucigând peste 100 de persoane în Caraibe şi Pacific. După ce Trump a ordonat o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela, marina militară americană a confiscat deja trei astfel de petroliere încărcate cu ţiţei, acţiuni descrise de preşedintele Maduro drept piraterie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
venezuela
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Peștele ideal pentru Revelion 2026. Medicul Anca Hâncu, recomandare
Publicat acum 31 minute
Secretul longevității celei mai vârstnice femei din Spania: Ce obicei respectă zilnic la 112 ani
Publicat acum 31 minute
Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot
Publicat acum 55 minute
Nici măcar "Avatar: Fire and Ash" nu poate redresa box office-ul din 2025, afectat încă de criza post-pandemie
Publicat acum 1 ora si 16 minute
2026, anul schimbării? Semnalele astrologice care anunță o nouă etapă economică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 10 ore si 20 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close