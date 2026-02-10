€ 5.0910
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Data publicării: 23:35 10 Feb 2026

Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Autor: Ioan-Radu Gava

Donald Trump, președintele SUA Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Premierul canadian Mark Carney se arată încrezător în privința negocierilor cu SUA cu privire la podul dintre Detroit și Windsor.

După ameninţările lui Donald Trump împotriva unui nou pod între Canada şi Statele Unite, premierul canadian Mark Carney a asigurat marţi că situaţia "va fi rezolvată", dar Casa Albă şi-a reiterat condiţiile, notează AFP și Agerpres.

"Am vorbit cu preşedintele în această dimineaţă. În ceea ce priveşte podul, situaţia va fi rezolvată", a declarat Mark Carney, referindu-se la discuţii "sincere".

Donald Trump i-a reamintit "foarte clar" cerinţele în timpul apelului telefonic, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferinţă de presă, considerând proiectul "inacceptabil" în stadiul actual.

CITEȘTE ȘI                 -               Kaja Kallas îi taie elanul lui Macron în privința reluării dialogului cu Putin

Ce vrea Trump în privința podului?

Preşedintele american "consideră că Statele Unite ar trebui să deţină cel puţin jumătate din pod, să aibă autoritate comună asupra tranzitului şi să fie asociate cu beneficiile economice pe care le generează", a indicat ea.

Luni, Donald Trump a ameninţat pe reţeaua sa Truth Social că va bloca acest proiect care este aproape finalizat şi urmează să facă legătura între oraşul american Detroit (Michigan) şi cel canadian Windsor (Ontario).

Potrivit lui Mark Carney, conversaţia a permis să fie evocate responsabilităţile pe care le are fiecare dintre ţări în acest proiect binaţional. "I-am explicat preşedintelui că Canada a plătit pentru pod, în primul rând, şi, în al doilea rând, că este vorba despre o proprietate comună a statului Michigan şi a Guvernului Canadei", a subliniat el.

CITEȘTE ȘI                    -                   Macron cheamă Europa la luptă împotriva SUA: Ne vor ataca în lunile următoare, acest lucru este sigur. Trump vrea dezmembrarea UE

Prim-ministrul a adăugat că principala miză rămâne fluiditatea traficului transfrontalier.

Senatoarea democrată din Michigan Elissa Slotkin a condamnat afirmaţiile lui Donald Trump: "Cu această ameninţare, preşedintele vrea să pedepsească locuitorii din Michigan pentru un război comercial pe care el l-a declanşat" cu Canada, a subliniat ea pe X.

Construcţia a început în 2018, cu un cost total de 6,4 miliarde de dolari canadieni (circa 4,7 miliarde de dolari americani), deschiderea fiind programată pentru 2026.

Podul va fi numit după legendarul hocheist canadian Gordie Howe.

De la revenirea sa la putere, preşedintele republican a făcut în repetate rânduri declaraţii ostile la adresa Canadei şi a lansat atacuri comerciale şi economice, mergând chiar până la a afirma în mai multe rânduri că aceasta ar trebui să devină al 51-lea stat american.

De asemenea, Donald Trump critică vehement dorinţa Canadei de a-şi consolida legăturile economice cu China.

