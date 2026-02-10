€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Grevă în peste 1.300 de primării din țară împotriva măsurilor Guvernului Bolojan
Data actualizării: 14:06 10 Feb 2026 | Data publicării: 11:13 10 Feb 2026

Grevă în peste 1.300 de primării din țară împotriva măsurilor Guvernului Bolojan
Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Peste 1.300 de primării din ţară sunt, astăzi, 10 februrie, în grevă de avertisment, salariaţii din administraţia locală fiind nemulţumiţi de măsurile anunţate de Guvernul Bolojan.

Peste 1.300 de primării din ţară sunt, marţi, 10 februrie, în grevă de avertisment, între orele 10:00 şi 12:00, salariaţii din administraţia locală fiind nemulţumiţi de măsurile anunţate de Guvernul Bolojan.

Salariații din primării, nemulțumiți de măsurile Guvernului

„Greva este organizată de către Sindicatul Naţional SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre şi, cu lipsa câtorva voturi, de abţinere, e unanimitate în a se organiza. Prin urmare, acţiunea se desfăşoară în toate primăriile în care avem organizaţii sindicale, 1.370 de primării. Ne aşteptăm că vor fi acţiuni de solidaritate şi în primării care nu sunt afiliate în sindicatul nostru”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Sindicatului Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România (SCOR), Dan Cârlan.

Acesta spune că acţiunea de protest vine în solidaritate cu demersurile pe care le vor face marţi primarii de comune din ţară. Asociaţia Comunelor din România va avea avea, marţi, la Palatul Parlamentului o întâlnire la care a anunţat că va participa şi premierul Ilie Bolojan.

„Greva pe care o declanşează sindicatul, nu primarii, este una de foarte mare actualitate şi necesitate. Şi noi, primarii, suntem de acord, susţinem fără doar şi poate. Două ore greva de avertisment coincide cu întâlnirea (...) cu noi, premierul Bolojan a confirmat participarea”, a anunţat preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici.

Acesta susţine că nemulţumirile primarilor au ajuns la o cotă de nesuportat. 

Peste 600 de funcționari, în grevă la Buzău

Și peste 600 de funcţionari publici şi contractuali afiliaţi Sindicatului Naţional SCOR au declanşat, astăzi, greva de avertisment în primăriile de comune din judeţul Buzău. Aceștia sunt nemulţumiţi de măsurile anunţate în administraţia publică şi de salariile la nivelul unui muncitor necalificat, cu care o bună parte dintre angajaţi sunt remuneraţi.

Marţi, între orele 10:00 - 12:00, sindicaliştii din primării au declanşat o grevă de avertisment în administraţia publică împotriva proiectului de lege privind măsurile din administraţia publică locală.

„Sindicatul Naţional SCOR organizează astăzi o grevă de avertisment, simultan cu Adunarea Generală a Comunelor din România care are loc la Palatul Parlamentului, acolo unde cel mai probabil va fi prezent şi domnul prim-ministru. Este un moment de cotitură în administraţia publică locală. Prin pachetul care se pregăteşte a fi promovat în Parlament noi considerăm că se încalcă drepturile constituţionale. Efervescenţa este foarte mare în sensul în care colegii mei sunt nemulţumiţi, legat de reducerile de posturi care vin deja după o reducere efectuată în cursul anului trecut de 10%. Mai mult de atât, problema înjumătăţirii normei de muncă care se va face conform proiectului, unilateral de către angajator, naşte o mare nemulţumire. Mai este 'grila pentru săraci', cum am denumit-o noi, pentru primăriile care nu-şi permit să-şi achite din impozite şi taxe exclusiv salariile, să se instituie o grilă naţională cu valori mai mici decât cele aflate în plată”, a declarat marţi, pentru Agerpres, liderul SCOR Buzău, Adrian Marin.

Sindicaliştii atrag atenţia că o bună parte dintre angajaţi sunt plătiţi cu salarii la nivelul unui muncitor necalificat, în condiţiile în care inflaţia, TVA, creşterea preţurilor la alimente, a taxelor şi a facturilor au cunoscut o creştere semnificativă în ultima perioadă.

„Ţinând cont că salariile aflate în plată sunt deja plafonate prin celebrele ordonanţe trenuleţ, vă daţi seama că am ajuns să avem marea majoritate din lucrătorii din primăriile de comună salarii la nivelul unui muncitor necalificat. Peste 60% dintre comunele din judeţul Buzău au salarii sub 4.000 de lei pentru că noi suntem plafonaţi la nivelul indemnizaţiei viceprimarului, în jur de 3.000-4.000 de lei. La fel ca orice cetăţean, resimţim atât majorarea TVA, cât şi majorarea impozitelor şi taxelor locale. Suntem cei de la firul ierbii, iar percepţia este, şi se răsfrânge şi asupra noastră, că autorităţile publice locale au majorat, ori noi nu am făcut decât să aplicăm o lege adoptată la nivel de Guvern. Astăzi, în judeţul Buzău protestează în jur de 600 de sindicalişti însemnând funcţii publice şi funcţii contractuale de la nivelul primăriilor”, a mai precizat Adrian Marin.

SCOR solicită promovarea noii legi a salarizării, pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene şi respectarea Constituţiei şi a Cartei Europene a Autonomiei Locale, în scopul egalizării veniturilor bugetelor locale, notează Agerpres.

Citește și: Totul, până la primari! Aleșii locali, taxați de Bogdan Chirieac, după ce au sărit la Ilie Bolojan: Nu sunt în stare

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

greva
primarii
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 43 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close