Grevă în peste 1.300 de primării din țară împotriva măsurilor Guvernului Bolojan

Peste 1.300 de primării din ţară sunt, marţi, 10 februrie, în grevă de avertisment, între orele 10:00 şi 12:00, salariaţii din administraţia locală fiind nemulţumiţi de măsurile anunţate de Guvernul Bolojan.

Salariații din primării, nemulțumiți de măsurile Guvernului

„Greva este organizată de către Sindicatul Naţional SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre şi, cu lipsa câtorva voturi, de abţinere, e unanimitate în a se organiza. Prin urmare, acţiunea se desfăşoară în toate primăriile în care avem organizaţii sindicale, 1.370 de primării. Ne aşteptăm că vor fi acţiuni de solidaritate şi în primării care nu sunt afiliate în sindicatul nostru”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Sindicatului Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România (SCOR), Dan Cârlan.

Acesta spune că acţiunea de protest vine în solidaritate cu demersurile pe care le vor face marţi primarii de comune din ţară. Asociaţia Comunelor din România va avea avea, marţi, la Palatul Parlamentului o întâlnire la care a anunţat că va participa şi premierul Ilie Bolojan.

„Greva pe care o declanşează sindicatul, nu primarii, este una de foarte mare actualitate şi necesitate. Şi noi, primarii, suntem de acord, susţinem fără doar şi poate. Două ore greva de avertisment coincide cu întâlnirea (...) cu noi, premierul Bolojan a confirmat participarea”, a anunţat preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici.

Acesta susţine că nemulţumirile primarilor au ajuns la o cotă de nesuportat.

Peste 600 de funcționari, în grevă la Buzău

Și peste 600 de funcţionari publici şi contractuali afiliaţi Sindicatului Naţional SCOR au declanşat, astăzi, greva de avertisment în primăriile de comune din judeţul Buzău. Aceștia sunt nemulţumiţi de măsurile anunţate în administraţia publică şi de salariile la nivelul unui muncitor necalificat, cu care o bună parte dintre angajaţi sunt remuneraţi.

Marţi, între orele 10:00 - 12:00, sindicaliştii din primării au declanşat o grevă de avertisment în administraţia publică împotriva proiectului de lege privind măsurile din administraţia publică locală.

„Sindicatul Naţional SCOR organizează astăzi o grevă de avertisment, simultan cu Adunarea Generală a Comunelor din România care are loc la Palatul Parlamentului, acolo unde cel mai probabil va fi prezent şi domnul prim-ministru. Este un moment de cotitură în administraţia publică locală. Prin pachetul care se pregăteşte a fi promovat în Parlament noi considerăm că se încalcă drepturile constituţionale. Efervescenţa este foarte mare în sensul în care colegii mei sunt nemulţumiţi, legat de reducerile de posturi care vin deja după o reducere efectuată în cursul anului trecut de 10%. Mai mult de atât, problema înjumătăţirii normei de muncă care se va face conform proiectului, unilateral de către angajator, naşte o mare nemulţumire. Mai este 'grila pentru săraci', cum am denumit-o noi, pentru primăriile care nu-şi permit să-şi achite din impozite şi taxe exclusiv salariile, să se instituie o grilă naţională cu valori mai mici decât cele aflate în plată”, a declarat marţi, pentru Agerpres, liderul SCOR Buzău, Adrian Marin.

Sindicaliştii atrag atenţia că o bună parte dintre angajaţi sunt plătiţi cu salarii la nivelul unui muncitor necalificat, în condiţiile în care inflaţia, TVA, creşterea preţurilor la alimente, a taxelor şi a facturilor au cunoscut o creştere semnificativă în ultima perioadă.

„Ţinând cont că salariile aflate în plată sunt deja plafonate prin celebrele ordonanţe trenuleţ, vă daţi seama că am ajuns să avem marea majoritate din lucrătorii din primăriile de comună salarii la nivelul unui muncitor necalificat. Peste 60% dintre comunele din judeţul Buzău au salarii sub 4.000 de lei pentru că noi suntem plafonaţi la nivelul indemnizaţiei viceprimarului, în jur de 3.000-4.000 de lei. La fel ca orice cetăţean, resimţim atât majorarea TVA, cât şi majorarea impozitelor şi taxelor locale. Suntem cei de la firul ierbii, iar percepţia este, şi se răsfrânge şi asupra noastră, că autorităţile publice locale au majorat, ori noi nu am făcut decât să aplicăm o lege adoptată la nivel de Guvern. Astăzi, în judeţul Buzău protestează în jur de 600 de sindicalişti însemnând funcţii publice şi funcţii contractuale de la nivelul primăriilor”, a mai precizat Adrian Marin.

SCOR solicită promovarea noii legi a salarizării, pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene şi respectarea Constituţiei şi a Cartei Europene a Autonomiei Locale, în scopul egalizării veniturilor bugetelor locale, notează Agerpres.

Citește și: Totul, până la primari! Aleșii locali, taxați de Bogdan Chirieac, după ce au sărit la Ilie Bolojan: Nu sunt în stare