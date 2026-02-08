€ 5.0923
DCNews Stiri Nou accident rutier pe DN6, unde au murit şi suporterii lui PAOK. Doi copii şi tatăl lor au murit
Data publicării: 18:06 08 Feb 2026

Nou accident rutier pe DN6, unde au murit şi suporterii lui PAOK. Doi copii şi tatăl lor au murit
Autor: Florin Răvdan

accident ambulanta Accident, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Trei persoane au murit duminică într-un accident rutier pe DN6, acelaşi tronson rutier unde au murit şi suporterii lui PAOK Salonic.

Doi copii şi un adult, tată şi fii, au decedat în accidentul rutier produs duminică, pe DN 6, în judeţul Caraş-Severin, traficul în zonă fiind complet blocat informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc în jurul orei 14:53, la km 406, la ieşirea din localitatea Cornea către Caransebeş.

"Conducătorul unui autocamion ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară. În urma coliziunii, a rezultat decesul conducătorului autoutilitarei, în vârstă de 58 de ani şi a doi copii în vârstă de 16, respectiv 13 ani. Conducătorul autocamionului, în vârstă de 50 de ani, a fost rănit uşor", a transmis IPJ Caraş-Severin.

Traficul rutier în zonă este blocat complet, autoturismele fiind deviate pe următoarele rute alternative: DC 34 Mehadica - DJ 608 Luncaviţa - Teregova - DN 6, precum şi pe ruta Plugova - DJ 608 - Cornereva - Rusca - DN 6.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, scrie Agerpres. 

accident dn6
paok salonic
accident rutier
