Daniel Pancu a continuat declaraţiile despre Cristiano Bergodi. "Nu regret nimic"

Amintim că Bergodi a avut o ieşire nervoasă la finalul partidei din Gruia, scor 3-2 pentru CFR Cluj, şi a lovit doi fotbalişti de la CFR. Totul ar fi plecat de la nişte injurii adresate între Andrei Cordea şi Dan Nistor.

După meci, Daniel Pancu a spus că nu i se pare normal ca jucătorii săi să fie loviţi de un antrenor străin şi a spus că, dacă ar fi făcut el asta în altă ţară, ar fi fost arestat.

"A fost o noapte furtunoasă, se anunța. Nu regret nimic (n.r. din ce a zis la flash-interviu). Sunt lucruri total anormale, jucătorii mei bătuți de antrenor! Voia să intre pe teren (n.r. Bergodi) în minutul 85, trebuia eliminat. El s-a luat în continuu cu Nistor. Nistor l-a înjurat pe Cordea. Bergodi îi spunea lui Cordea că-l omoară. Erau lupte mari la ei pe bancă. Se luptau pentru că nu puteau să-l țină să nu intre în teren.

Eu voiam să spun altceva. Eu ca român nu pot să fac așa în străinătate. Jucătorul meu a fost bătut de un antrenor străin. Puteam să-l dau și în judecată pentru un bumn. A avut clar un black out total, nu l-am văzut. Dacă era eliminat nu se ajungea aici", a mai declarat Daniel Pancu, în direct la emisiunea ”Digi Sport Matinal”.

Ce a spus Pancu după meci

„Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Și știu ce vorbesc. Am intrat în teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toți românii de nici n-am cuvinte să descriu.

Acum să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu se poate așa ceva. Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în țara mea un antrenor străin?”, a țipat, la propriu, Daniel Pancu.