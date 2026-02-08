€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Sport Daniel Pancu a continuat declaraţiile despre Cristiano Bergodi. "Nu regret nimic"
Data publicării: 19:03 08 Feb 2026

Daniel Pancu a continuat declaraţiile despre Cristiano Bergodi. "Nu regret nimic"
Autor: Florin Răvdan

784a3e86-3875-41a6-9a59-8e00df5845b1 Captura Digi Sport

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a continuat declaraţiile despre Cristiano Bergodi, italianul de pe banca celor de la U Cluj.

Amintim că Bergodi a avut o ieşire nervoasă la finalul partidei din Gruia, scor 3-2 pentru CFR Cluj, şi a lovit doi fotbalişti de la CFR. Totul ar fi plecat de la nişte injurii adresate între Andrei Cordea şi Dan Nistor. 

După meci, Daniel Pancu a spus că nu i se pare normal ca jucătorii săi să fie loviţi de un antrenor străin şi a spus că, dacă ar fi făcut el asta în altă ţară, ar fi fost arestat. 

"A fost o noapte furtunoasă, se anunța. Nu regret nimic (n.r. din ce a zis la flash-interviu). Sunt lucruri total anormale, jucătorii mei bătuți de antrenor! Voia să intre pe teren (n.r. Bergodi) în minutul 85, trebuia eliminat. El s-a luat în continuu cu Nistor. Nistor l-a înjurat pe Cordea. Bergodi îi spunea lui Cordea că-l omoară. Erau lupte mari la ei pe bancă. Se luptau pentru că nu puteau să-l țină să nu intre în teren.

Eu voiam să spun altceva. Eu ca român nu pot să fac așa în străinătate. Jucătorul meu a fost bătut de un antrenor străin. Puteam să-l dau și în judecată pentru un bumn. A avut clar un black out total, nu l-am văzut. Dacă era eliminat nu se ajungea aici", a mai declarat Daniel Pancu, în direct la emisiunea ”Digi Sport Matinal”.

Ce a spus Pancu după meci 

„Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Și știu ce vorbesc. Am intrat în teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toți românii de nici n-am cuvinte să descriu.

Acum să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu se poate așa ceva. Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în țara mea un antrenor străin?”, a țipat, la propriu, Daniel Pancu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fotbal
cfr cluj
daniel pancu
cristiano bergodi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 7 ore si 59 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 3 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 55 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 23 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 48 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 53 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 11 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close