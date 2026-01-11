Dennis Man, omul meciului la PSV, după meciul cu Excelsior

Dennis Man a avut o prestație de excepție în victoria categorică obținută de PSV pe teren propriu, scor 5-1, în fața celor de la Excelsior.

Internaționalul român a contribuit decisiv la succesul campioanei Olandei: a reușit să înscrie un gol și a oferit o pasă decisivă spectaculoasă. Odată cu această reușită, Man a ajuns la cinci goluri marcate în actualul sezon pentru PSV.

Cum a jucat Dennis Man

Încă din primele minute a fost clar că românul se află într-o zi bună. După doar cinci minute de joc, Dennis Man a fost foarte aproape de deschiderea scorului, însă șutul său puternic s-a oprit în bara porții adverse. Dominarea s-a concretizat rapid, iar în minutul 8, românul a fost artizanul primului gol: a driblat elegant un fundaș, a pătruns în careu și i-a oferit o pasă ideală lui Paul Wanner, care a înscris fără emoții din apropierea punctului cu var.

PSV a continuat să pună presiune constantă, iar până la pauză tabela s-a modificat în favoarea gazdelor prin golurile marcate de Ricardo Pepi, Yarek Gasiorowski și Ryan Flamingo. Excelsior a reușit totuși să reducă din diferență înainte de intrarea la vestiare, prin Ilias Brokhorst, în minutele de prelungire ale primei reprize.

Repriza secundă a avut un singur moment notabil pe tabelă, iar acesta i-a aparținut din nou lui Dennis Man. Românul a pornit într-o cursă impresionantă de la aproximativ 35-40 de metri, a depășit mai mulți adversari și a finalizat cu sânge rece după ce a intrat în careu. A stabilit scorul final, 5-1 și a fost votat de fani omul meciului.

În urma acestui succes, PSV rămâne lider autoritar în Eredivisie, cu 49 de puncte, după 18 etape. Pe locurile următoare se află Feyenoord, cu 35 de puncte și Ajax, cu 30 de puncte, ambele cu câte un meci mai puțin disputat.