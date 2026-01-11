Fenerbahce Istanbul a cucerit Supercupa Turciei

Fenerbahce Istanbul, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a cucerit Supercupa Turciei la fotbal.
Fenerbahce Istanbul a învins-o în finală pe rivala Galatasaray cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul.
Internaționalul francez Matteo Guendouzi (28), la doar câteva zile după ce a fost transferat de la Lazio, a deschis scorul, iar olandezul Jayden Oosterwolde (48) a parafat victoria lui Fener.
Acesta este primul trofeu obținut de antrenorul Domenico Tedesco cu Fenerbahce.
În semifinale, Galatasaray trecuse de Trabzonspor cu 4-1, iar Fenerbahce o învinsese pe Samsunspor cu 2-0.
Fenerbahce o va înfrunta pe FCSB în ultima etapă din Europa League, pe 29 ianuarie, la București, potrivit Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu