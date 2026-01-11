€ 5.0887
DCNews Sport Fotbal Fenerbahce Istanbul a cucerit Supercupa Turciei
Data publicării: 07:46 11 Ian 2026

Fenerbahce Istanbul a cucerit Supercupa Turciei
Autor: Crişan Andreescu

fotbal

Fenerbahce Istanbul, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a cucerit Supercupa Turciei la fotbal.

 

Fenerbahce Istanbul a învins-o în finală pe rivala Galatasaray cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul.

Internaționalul francez Matteo Guendouzi (28), la doar câteva zile după ce a fost transferat de la Lazio, a deschis scorul, iar olandezul Jayden Oosterwolde (48) a parafat victoria lui Fener.

Acesta este primul trofeu obținut de antrenorul Domenico Tedesco cu Fenerbahce.

În semifinale, Galatasaray trecuse de Trabzonspor cu 4-1, iar Fenerbahce o învinsese pe Samsunspor cu 2-0.

Fenerbahce o va înfrunta pe FCSB în ultima etapă din Europa League, pe 29 ianuarie, la București, potrivit Agerpres.

