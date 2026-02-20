Răzvan Lucescu, învins de echipa lui Ionuț Radu la Salonic. Rezultat PAOK - Celta Vigo, prima manșă în play off-ul pentru optimile Europa League

PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a fost învinsă pe teren propriu de echipa portarului român Ionuț Radu, Celta Vigo, cu scorul de 1-2, în prima manșă a play off-ul pentru optimile Europa League.
Răzvan Lucescu a fost suspendat pentru acest meci, din cauza cartonașului roșu primit în meciul cu Lyon (2-4) din faza ligii. Prin urmare, singurul român ce a ieșit pe tunelul stadionului Toumba din Salonic a fost portarul Celtei Vigo, Ionuț Radu.
Răzvan Lucescu a evidențiat revenirea în joc a fotbaliștilor săi, care au reușit să marcheze în repriza a doua, după ce au fost conduși cu scorul de 0-2 la pauză de echipa lui Ionuț Radu, Celta Vigo.
"Este bine că în acest condiții (n.red. spaniolii au avut 2-0 în prima repriză) am putut să văd combativitate și reacție în a doua repriză. Cred că în prima parte am stat bine ca poziționare, dar nu am reacționat bine la cele două faze de gol.
În repriza a doua am lăsat anxietatea la o parte și am ucat diferit. Puteam pierde cu 0-3, dar și să facem egal la 2. Trebuie să ne pregătim pentru retur, să analizăm meciul acesta și să avem răbdare.
Speranța joacă un rol-cheie. Celta Vigo e o echipă care mereu găsește spații. N-a avut multe ocazii, dar cele create au fost mari.
Avem experiența necesară și știm să gestionăm astfel de situații. Și ei au încredere în calificare, dar mă aștept la o reacție bună din partea jucătorilor mei. Nu e nimic pierdut până în ultimul minut. Cred că vom merge în Spania să luptăm", a declarat Răzvan Lucescu, la conferința de presă.
Goalkeperul român Ionuț Radu a primit nota 6,7 din partea specialiștilor de la Sofascore, pentru prestația sa din PAOK Salonic - Celta Vigo. Omul meciului a fost Iago Aspas, care a dat un gol și un assist.
Returul dintre PAOK și Celta Vigo din play off-ul pentru optimile Europa League se va disputa joi, 26 februarie 2026, de la ora 22:00, în Spania.
Vezi și - Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK Salonic, cu flori la stadion. Toți suporterii PAOK Salonic se întorc acasă
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci