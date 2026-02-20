€ 5.0956
DCNews Sport Răzvan Lucescu, învins de echipa lui Ionuț Radu la Salonic. Rezultat PAOK - Celta Vigo, prima manșă în play off-ul pentru optimile Europa League
Data actualizării: 00:07 20 Feb 2026 | Data publicării: 00:04 20 Feb 2026

Răzvan Lucescu, învins de echipa lui Ionuț Radu la Salonic. Rezultat PAOK - Celta Vigo, prima manșă în play off-ul pentru optimile Europa League
Autor: Andrei Itu

marea-calitate-a-lui-razvan-lucescu--l-a-ajutat-lucrul-asta-pe-la-toate-echipele-pe-unde-a-mers_64015600 Sursa foto: Agerpres / ilustrativ cu Răzvan Lucescu

PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a fost învinsă pe teren propriu de echipa portarului român Ionuț Radu, Celta Vigo, cu scorul de 1-2, în prima manșă a play off-ul pentru optimile Europa League.

Răzvan Lucescu a fost suspendat pentru acest meci, din cauza cartonașului roșu primit în meciul cu Lyon (2-4) din faza ligii. Prin urmare, singurul român ce a ieșit pe tunelul stadionului Toumba din Salonic a fost portarul Celtei Vigo, Ionuț Radu.

Răzvan Lucescu a evidențiat revenirea în joc a fotbaliștilor săi, care au reușit să marcheze în repriza a doua, după ce au fost conduși cu scorul de 0-2 la pauză de echipa lui Ionuț Radu, Celta Vigo.

Ce a declarat Răzvan Lucescu după PAOK - Celta Vigo

"Este bine că în acest condiții (n.red. spaniolii au avut 2-0 în prima repriză) am putut să văd combativitate și reacție în a doua repriză. Cred că în prima parte am stat bine ca poziționare, dar nu am reacționat bine la cele două faze de gol. 

În repriza a doua am lăsat anxietatea la o parte și am ucat diferit. Puteam pierde cu 0-3, dar și să facem egal la 2. Trebuie să ne pregătim pentru retur, să analizăm meciul acesta și să avem răbdare.

Speranța joacă un rol-cheie. Celta Vigo e o echipă care mereu găsește spații. N-a avut multe ocazii, dar cele create au fost mari.

Avem experiența necesară și știm să gestionăm astfel de situații. Și ei au încredere în calificare, dar mă aștept la o reacție bună din partea jucătorilor mei. Nu e nimic pierdut până în ultimul minut. Cred că vom merge în Spania să luptăm", a declarat Răzvan Lucescu, la conferința de presă.

Nota primită de Ionuț Radu

Goalkeperul român Ionuț Radu a primit nota 6,7 din partea specialiștilor de la Sofascore, pentru prestația sa din PAOK Salonic - Celta Vigo. Omul meciului a fost Iago Aspas, care a dat un gol și un assist.

Când se va disputa returul dintre PAOK Salonic și Celta Vigo

Returul dintre PAOK și Celta Vigo din play off-ul pentru optimile Europa League se va disputa joi, 26 februarie 2026, de la ora 22:00, în Spania.

Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK Salonic, cu flori la stadion. Toți suporterii PAOK Salonic se întorc acasă

