Subcategorii în Sport

Arbitrul Michael Oliver a recunoscut că a greşit la Bosnia-România. Marius Marin a dezvăluit discuţia cu centralul
Data publicării: 09:41 16 Noi 2025

Arbitrul Michael Oliver a recunoscut că a greşit la Bosnia-România. Marius Marin a dezvăluit discuţia cu centralul
Autor: Florin Răvdan

INSTANT_BOSNIA-HERTEGOVINA_ROMANIA_008_INQUAM_Photos Inguam Photos / Octav Ganea
 

Marius Marin, mijlocaşul României , a fost lovit dur de Haris Tabakovic în Bosnia-România, scor 3-1, dar arbitrul Michael Oliver nu a arătat nici măcar cartonaş galben.

În ciuda faptului că Marius Marin sângera din zona urechii după lovitura aplicată de Tabakovic, centralul englez nu a acordat nicio sancţiune. Nu aceeaşi unitate de măsură a avut-o în minutul 68, când l-a eliminat direct pe Denis Drăguş pentru un joc periculos. 

Marius Marin a dezvăluit, după meci, că arbitrul englez şi-a recunoscut greşeala. Asta nu schimbă, însă, rezultatul final, care a spulberat orice şansă a tricolorilor de a mai obţine locul 2 în grupa din preliminarii. Bosnia, în schimb, joacă pentru calificarea directă la CM2026 împotriva Austriei, în ultimul meci din preliminarii. 

„Da, sunt ok momentan, dar cred că trebuie să mă duc la spital să îmi pună ceva copci, pentru că m-a deschis complet aici, dar arbitrul nu a văzut. După părerea mea era cartonaș roșu. Știam de la început, de când am venit aici, că întâlnim o echipă agresivă. Fiind și arbitrul englez, i-a favorizat puțin. Dar nu trebuie să ne uităm la asta, trebuie să analizăm cum am jucat noi și să ne uităm la greșelile noastre. Am avut o primă repriză foarte bună, trebuia doar să profităm de ocaziile pe care le-am avut. În repriza a doua am intrat timorați.

Nu ne-a ieșit jocul. În prima repriză am ieșit pe construcție, pe combinații. Repriza a doua am fost puțin speriați, pentru că veneau în pressing. Trebuia să profităm de viteza lui Dennis și a lui Mihăilă.  (n.r. Ce ți-a spus arbitrul Michael Oliver?) Mi-a spus că a greșit că nu a dat cartonaș galben. La Drăguș nici măcar nu a așteptat și a scos cartonașul. Dar asta a considerat dânsul. Nu trebuie să fie un alibi pentru această înfrângere. Bosniacii au știut să profite de greșelile noastre. Știam că venim aici și întâlnim o echipă foarte agresivă. Au profitat de greșelile noastre. Au dat două goluri pe două centrări”, a declarat Marius Marin la flash-interviu, după Bosnia – România 3-1.

Mircea Lucescu, supărat pe arbitraj 

"Marius Marin acum îl coase, cu urechea sfârtecată, iar la eliminarea noastră Drăguş era cu faţa. Nu a fost lovit adversarul, a venit din spate peste piciorul lui, a simulat, iar arbitrul nici nu s-a mai gândit, imediat a dat cartonaşul roşu. Nu se poate juca în condiţiile astea. Şi din momentul acela noi am cedat în toate duelurile. Şi în duelurile pe care noi le-am câştigat tot ei au câştigat cu arbitrajul pe care l-am avut. Drăguş trebuia să lupte cu corpul nu să ridice piciorul sus, dar nu l-a atins, nu a fost o lovitură. Era la minge, adversarul a simulat şi arbitrul a dat roşu", a completat Lucescu.

România merge, totuşi, la barajul de calificare pentru CM2026, graţie parcursului din Liga Naţiunilor, unde a avut 6 victorii în 6 meciuri. Adversara tricolorilor din semifinale va fi una dintre Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Meciul se va disputa în deplasare. 

fotbal
echipa nationala a Romaniei
calificare cm2026
marius marin
