Data actualizării: 20:44 27 Oct 2025 | Data publicării: 20:33 27 Oct 2025

Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Autor: Iulia Horovei

rapid bucuresti unirea slobozia ciubotariu Sursa foto: Agerpres
 

Rapid București întâlnește Unirea Slobozia, luni seară, într-un meci care contează pentru a 14-a etapă a Superligii. Află aici scorul LIVE al meciului.

LIVE SCORE

UPDATE: Claudiu Petrila a deschis scorul în minutul 7, scor 1-0 pentru Rapid București.

Știrea inițială

Giuleștenii primesc vizita ialomițenilor, luni seară, într-un meci care contează pentru a 14-a etapă a Superligii. Meciul cu începere de la ora 20:30 are loc pe Superbet Arena din Giulești.

Echipe de start

Rapid București: Aioani, Manea, Pașcanu, Kramer, Onea, Keita, R. Pop, Christensen, Dobre, Petrila, Koljic

Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Bădescu, Hromada, A. Șucu, Grameni, Gojkovic, S. Banu, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Constantin Gâlcă.

Unirea Slobozia: Popa, Safronov, Dinu, Șerbănică, Negru, Jeno, Hamdiu, Purece, Papeau, Rotund, Afalna

Rezerve: Gurău, Ibrian, Dragu, Toma, Pop, Dulcea, Coadă, Deaconu, Florescu, Bărbuț, Espinoza, Said

Antrenor: Andrei Prepeliță.

 

A treia întâlnire în Superligă

Cele două formații s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când Rapid s-a impus în ambele meciuri cu 2-1.

Rapid București se află pe locul secund în Superliga, după liderul FC Botoșani, cu 28 de puncte. Elevii lui Gâlcă au 8 victorii, 4 egaluri și o înfrângere.

Doar 9 goluri a încasat Rapid în campionatul actual, cele mai puține dintre toate competitoarele, potrivit LPF.

Pe de altă parte, Unirea Slobozia se află pe locul 7 în clasamentul Superligii, cu 5 victorii, 3 remize și 5 înfrângeri. 11 dintre cele 16 goluri marcate de ialomițeni au fost înscrise în repriza secundă.

Media de vârstă a lotului bucureștenilor este de 25 de ani, cu doi ani și cinci luni mai mică față de cea consemnată în dreptul grupării din Slobozia.

