Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score

Rapid București întâlnește Unirea Slobozia, luni seară, într-un meci care contează pentru a 14-a etapă a Superligii. Află aici scorul LIVE al meciului.
UPDATE: Claudiu Petrila a deschis scorul în minutul 7, scor 1-0 pentru Rapid București.
Giuleștenii primesc vizita ialomițenilor, luni seară, într-un meci care contează pentru a 14-a etapă a Superligii. Meciul cu începere de la ora 20:30 are loc pe Superbet Arena din Giulești.
Rapid București: Aioani, Manea, Pașcanu, Kramer, Onea, Keita, R. Pop, Christensen, Dobre, Petrila, Koljic
Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Bădescu, Hromada, A. Șucu, Grameni, Gojkovic, S. Banu, Micovschi, Baroan, Jambor
Antrenor: Constantin Gâlcă.
Unirea Slobozia: Popa, Safronov, Dinu, Șerbănică, Negru, Jeno, Hamdiu, Purece, Papeau, Rotund, Afalna
Rezerve: Gurău, Ibrian, Dragu, Toma, Pop, Dulcea, Coadă, Deaconu, Florescu, Bărbuț, Espinoza, Said
Antrenor: Andrei Prepeliță.
Cele două formații s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când Rapid s-a impus în ambele meciuri cu 2-1.
Rapid București se află pe locul secund în Superliga, după liderul FC Botoșani, cu 28 de puncte. Elevii lui Gâlcă au 8 victorii, 4 egaluri și o înfrângere.
Doar 9 goluri a încasat Rapid în campionatul actual, cele mai puține dintre toate competitoarele, potrivit LPF.
Pe de altă parte, Unirea Slobozia se află pe locul 7 în clasamentul Superligii, cu 5 victorii, 3 remize și 5 înfrângeri. 11 dintre cele 16 goluri marcate de ialomițeni au fost înscrise în repriza secundă.
Media de vârstă a lotului bucureștenilor este de 25 de ani, cu doi ani și cinci luni mai mică față de cea consemnată în dreptul grupării din Slobozia.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News