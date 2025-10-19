€ 5.0889
Nou antrenor la ”U” Cluj după demisia lui Sabău
Autor: Andrei Itu

universitatea-cluj-si-cfr-cluj-s-au-calificat-in-sferturile-cupei-romaniei-dupa-meciurile-cu-farul-si-rapid_31335000 Foto Andrei Itu - Arhivă DC News
 

Universitatea Cluj i-a găsit înlocuitor lui Ioan Ovidiu Sabău, după înfrângerea de sâmbătă cu FC Botoșani de pe Cluj Arena.

Astfel, U Cluj a decis, duminică, să îl aducă pe Cristiano Bergodi, fostul antrenor al celor de la Rapid, dintr-o listă mai lungă de variante de antrenori.

Bergodi și-a dat acordul și a ajuns la o înțelegere cu Universtitatea Cluj, potrivit GSP.

Ce echipe a mai antrenat Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi este liber de contract din anul 2024, după plecarea de la Rapid. Cristiano Bergodi a fost antrenorul mai multor echipe în fotbalul românesc, precum Sepsi, Universitatea Craiova, FC Voluntari, ASA Tg. Mureș, FCSB, Poli Iași, CFR Cluj și FC Național.

Bergodi și-a început cariera de antrenor în România, la echipa FC Național, iar apoi a antrenat și în fotbalul din Italia, la Modena, Pescara și Brescia. El a reușit să câștige de două ori Cupa României cu Sepsi Sf. Gheorghe și are și două Supercupe câștigate: una cu Sepsi și una cu Rapid în sezonul 2006-2007.Misiunea lui Bergodi va fi destul de dificilă la U Cluj, care a ajuns la 5 partide fără victorie.

